Nová spoločnosť Gamecock Media Group a jej zaujímavé portfólio

13. feb 2007 o 9:53 Ján Kordoš

Fury – masívna multiplayer hra zameriavajúca sa na súboj hráča proti hráčovi od spoločnosti Auran. Objaví sa cez prázdniny 2007.

Insecticide – Cracked Entertainment pracuje na noir akčnej adventúre zo sveta chrobákov. Zrejme niečo na štýl staručkého Bad Mojo... možno, teda ja osobne netuším, čo si mám pod tým predstaviť. Dátum vydania zhodný ako pri predošlom projekte a pripravuje sa okrem PC aj na zatiaľ neuvedené handheldy.

Mushroom Men – má jednoznačne zaujímavé podhubie. A to teraz bez akýchkoľvek prirovnávaní a metafor. Red Fly Studios totiž pripravuje hru pre next-geny a handheldy, v ktorej hríby pokročili vo vývoji na rovnaký stupeň ako ľudstvo a práve medzi nimi prebieha občianska vojna... no, rozhodne zaujímavé. A netreba to s tými hríbikmi preháňať. Dátum vydania: jar 2008

Hail to the Chimp – je zas od vývojárov z Wideload Games a ani podľa tlačovej správy sa nedá presne špecifikovať – pôjde o akúsi zmes spoločenskej hry založenej na politike a kráľovstve zvierat. A nie je to jedno? Dátum vydania stanovený na jar 2008, platformy: bližšie nešpecifikované next-gen konzoly.

Hero – pochádza od pomerne renomovaných vývojárov Firefly Studios (séria Stronghold) a aj vyzerá akosi najnormálnejšie – brutálne, ale komické dobrodružstvo v „reálnom" svete stredovekých dungeonon. Dobre, beriem späť. A malo by to doraziť na jar 2009.

Tie hry jednoducho SÚ divné, niekto by to nemal preháňať so zakázanými látkami alebo aspoň nepiť počas pracovnej doby. Ak musí, tak vynechať dúšok pri písaní tlačovej správy pre médiá – s týmto portfóliom to predsa Gamecock Media Group nemôže myslieť vážne.

Zdroj: PR