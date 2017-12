Saint´s Row - zábavné klonovanie

Sú hry, ktoré svojou kvalitou prevyšujú viaceré očakávané hity, ale málokto sa im pokúša konkurovať. Vedia, že by neuspeli, avšak s príchodom novej platformy by sa predsa mohlo usmiať šťastie aj na neoriginálny klon úspešnej série Grand Theft Auto, nie?

13. feb 2007 o 9:20 Ján Kordoš

Mesto Stilwater nie je žiadnym kľudným miestom s usmiatymi tvárami, rodinnými stretnutiami na čerstvo pokosenom trávniku pred domom, s grilom na dvore a americkou zástavou nad vchodovými dverami. Nie, je to raj pre všetky nekalé činy, ktoré vám práve prídu na myseľ. Hoci sa polícia snaží, štvorica gangov má nad 36 časťami metropoly absolútnu nadvládu a vo väčšine prípadov zostáva ochranná zložka zúfalo neúčinná. To sa zmení vašim príchodom (a síce k horšiemu) – značne neoriginálnym, ale čo by človek nepomohol svojmu záchrancovi, hoc je to službička spojená s mierne nelegálnym pozadím. Na začiatku dostanete do rúk pomerne komplexný editor, kde si vytvoríte vlastného avatara. Možností je neúrekom a hoci do komplexnosti úžasné simáckeho editoru to nemá, svojho hrdinu si pomerne ľahko vytvoríte k obrazu svojmu, prípadne k obrazu vo vašej fantázii.

Okrem 3rd Street Saint natrafíte na Los Carnalos, ktorí predstavujú tradičných zástupcov Latinskej Ameriky, živiacich sa prevažne drogovými obchodmi. West Coast Rollers sa zas podobajú na nigga bojz s vytunenými kárami, ktoré znamenajú všetko a za doškriabaný lak sú ochotní nechať si vŕtať koleno. Na záver som si nechal Vice Kings, živiacich sa vydieraním a prostitúciou, pre mňa predstavovali akýchsi novodobých zástupcov mafie. Čiže bezohľadných a najskôr strieľajúcich a až potom jednajúcich magorov. Nič to, ulice Stilwater ponúkajú rozmanité prostredie od klasických štvrtí so rodinnými domčekmi cez industriálne zóny, mrakodrapy až po opustené šrotovisko či nikde nechýbajúci prístav. Rozlohou síce San Andreas nepadne na kolená, čo je tak trochu škoda. V prípade Saint´s Row totiž zabudnite na neutrálne spojenie medzi štvrťami, kde ste si mohli užiť obyčajných ciest či lesného porastu. Na druhú stranu vás nezastaví žiadne nahrávanie počas hrania, celé mesto sa načítava do pamäte priebežne.

O príbehu sa netreba bližšie rozpisovať, ono hlavný cieľ je jasný okamžite – ovládnutie mesta. Tŕnistá cesta je vydláždená mŕtvymi telami všetkých zástupcov konkurenčných gangov, takže musíte získať všetky časti, pri ataku na vami obsadenú pribehnúť na pomoc. Ono Saint´s Row vyzerá na začiatku vskutku úchvatne – nič nemáte uzavreté, môžete si ísť kam len chcete, robiť čo len chcete, ale stratiť sa nestratíte nikdy vďaka prehľadnej mape. Okrem povinných úloh, posúvajúcich príbeh o kúsok ďalej, máte k dispozícii more postranných misií, tzv. povinne dobrovoľných úloh. Tieto sekundárne questy budete musieť plniť kvôli zvyšovaniu rešpektu. Od vozenia lukratívnych hostí s nóbl prostitútkami v aute (musíte unikať pred nepríjemne dotierajúcimi novinármi)

Dôležitý je však rešpekt. Bez neho nepostupujete po hierarchickom rebríčku vo vašom gangu, tým pádom nedostávate ponuky na ďalšie misie a potácate sa na okraji všetkého diania. Je zaujímavé, že si ho môžete zvýšiť aj adekvátnym oblečením, korešpondujúcim s vašim klanom. Tak trochu smola je, že 3rd Street Saint nosia fialové handry, takže som si pripadal ako batty-boj (keď sme už pri tom restekpe), ale aspoň malé plus. Ukoristené autá si môžete odviezť do garáže, kde ich nájdete vždy v takom stave, v akom ste ich zanechali napospas osudu, čo je výborné plus, pretože si môžete vytvoriť vlastnú zbierku s autíčkom na každú situáciu. Obrovská škoda však je, že nič okrem vozidiel v Saint´s Row nenájdete. Ani motorky, ani člny, ani lietadlá. Na druhú stranu treba spomenúť skutočne prepracovaný tuning, ktorý sa síce so sériou Need for Speed porovnať nedá, ale k spokojnosti úplne stačí. Zbrane taktiež nevybiehajú zo stereotypom zviazaného peletónu nudiacich pištolí, brokovníc, automatov a snajperiek. Chcelo by to viac ručných zbraní, aby mohol hrdina uchopiť do rúk čokoľvek, čo má práve vo svojom okolí.

GRAFIKA 8 / 10

Grafika na Xboxe 360 predsa nemôže vyzerať zle. A v Saint´s Row ani nevyzerá. Je to nádherný pohľad na využitie oveľa silnejšie hardvéru než tomu bolo napríklad u pomaly dosluhujúcej PS2. Všetky textúry sú výrazné, modely vozidiel detailné, západ a východ slnka romantický, tiene vynikajúce, rag-doll efekty na zjedenie. Avšak občas značne poklesne framerate a kamera sa zblázni. Ale cez to by sa dalo prehrýzť, oveľa viac mi vadila akási mŕtvosť mesta, takmer totožní civilisti, veľmi málo výrazných architektonických prvkov, podľa ktorých by sa dalo ľahšie orientovať. Je síce pekné, že si za vzor vzali tvorcovia reálne predlohy Detroitu a Chicaga, avšak v hre potrebuje hráč vnímať prepracovaný dizajn celého prostredia a nie šedé a umelo depresívne bloky budov. Nie je to síce až tak strašné, ale neskôr si uvedomíte, že to všetko síce vyzerá nádherne, plechy na autách sa krkvajú, výbuchy vybuchujú, krv pri prestrelkách strieka, ale... ale je to akési tuctové, bez výrazných wow efektov (a teraz nemám na mysli jednu online závislácku gamesku). Veľmi ťažko sa to popisuje, ale mestu často chýba ten správny uveriteľný cit pre vykreslenie žijúceho úľa, ktorého ste len súčasťou a nie hlavnou zložkou.

INTERFACE 9 / 10



HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hrateľnosť by som mohol charakterizovať ako tú v San Andreas, ale niektoré prvky mi vadili trochu viac, iné menej a niektoré novinky som uvítal s otvorenou náručou. Skrz-naskrz ide o drobnosti, ktoré si možno ani nevšimnete, no v podobných gangsta akčných tituloch hrajú práve podobné maličkosti prím. Tie rozhodujú o podmanení, vtiahnutí do interaktívneho sveta. Amorálny podtón sa neoplatí opisovať, akcia je to jednoduchá, ba priam až komixová, takže spojenie s realitou si môže vymyslieť len psychicky labilnejší jedinec. K téme. Prechádzať sa mestom, len tak si užívať okolie, sledovať žijúcu metropolu – áno, je to fajn pohľad, avšak rozloha nie je až tak úžasná, aby hráča virtuálny svet ohromil svojou pompéznosťou. Možností ako sa vyblázniť je pomerne dostatok, ale stále je to málo na neskutočné množstvo ukrytých bonusov od Rockstaru. Nestalo sa mi, že by som len tak vystúpil na najväčšej križovatke a pokúsil sa vytvoriť čo najväčšiu masovú haváriu – ono to tentoraz ani nie je možné kvôli vychcanej umelej inteligencii, ale väčšina hrania sa aj tak odvíja len a jedine od plnenia úloh. Či postranných, či hlavných, málokedy u mňa nastali momenty „užívania si“, tak typického pre San Andreas. To je však dosť zasnené bilancovanie, možno však niekomu o koncepte hry niečo napovedalo.

Všetko šľape v zabehaných koľajach – šoférovanie auta a streľba po vlastných. Klasické momenty sú však bohato zdobené a aj keď spočiatku vyzerajú úplne obyčajne, dokážu prikvačiť do kresla. Celé hrania má šmrnc a je úplne jedno či to prisúdite absencii konkurencie alebo slabému obsadeniu v žánri. Veľmi ma potešilo vyhranie sa z vozidlami, keď môžete svojich miláčikov skutočne vlastniť a ich počet je neobmedzený. Postupné vylepšovanie za nemalý finančný obnos zaberie čas a ten musíte znovu stráviť hľadaním dolárov na ďalší upgrade. Rovnako sa môžete venovať novému a novému oblečeniu, kupovať si doplnky, dať sa tetovať.

MULTIPLAYER 5 / 10

Podpora viacerých hráčov je v Saint´s Row implementovaná, ale zatiaľ sa neoplatí jej príliš venovať kvôli niekedy neúnosnému lagovaniu a chabejšej zábavnosti. Reklamné reči síce hlásali čo-to o vytvorení vlastného gangu, avšak v konečnom dôsledku je výsledok len slabým odvarom a súperiť s protivníkom o mesto nie je až tak ohromujúcou zábavou. Poteší možnosť prenášania postáv medzi single a multiplayerom, ale zatiaľ nemám žiadny výrazný dôvod vám Saint´s Row v MP odporučiť.

ZVUKY 8 / 10

To, že hlavná postava má zrejme zašité ústa (pamätáte na plošinovkového kinga Abeho?), sa dá so zaťatými päsťami prežiť a potom si budete zvukovú kulisu užívať. O dabing ostavných postáv sa postarali také esé ako napríklad Michael Clark Duncan alebo David Caradine. Nám, Slovákom, to síce môže byť srdečne jedno, ale zo samotných prednesov postáv je cítiť ich snahu vydať zo seba maximum. Artikulovanie, dvíhanie výšok hlasu, charakteristické rečové vady – to všetko vytvára nádherný dojem rozmanitosti postáv, ktoré sú definované práve ich hlasovým prejavom. Mesto si žije svojim hlukom a na uliciach tak počuť vravu, trúbenie aut, pokrikovanie, pri streľbe všetko akoby utíchne. Je to dostatočné ozvučenie, ktorého jedinou a najvýraznejšou chybou je absencia osobnosti hlavného hrdinu. Čo k tomu tvorcov viedlo, nepochopím. To by som radšej oželel prepracovaný editor postavy.

HUDBA 8 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Civilné postavy to hrajú na svoju hlúposť pri jazde sa vám vrhajú pod kolesá alebo ležérne prechádzajú cez cestu – a to naštve a vedie dobre vieme k čomu. Policajti síce pochopili, že občas sa treba aj pohnúť, ale problémy robia až v značnej presile a rovnaký meter môžem použiť aj na konkurenčné gangy. Zdravie sa po istom čase doplní samo (alebo si okamžite zdvihnete nejakou pochutinou vo fastfoode), ale pri viacerých protivníkoch pomôže len vaša presná muška. Nepriateľ vie mieriť presne a rambo štýl je v hre často nevyužiteľný. Rečou čísel – cca 30 hodín zábavy, pričom táto hodnota môže kolísať podľa toho ako sa budete venovať sekundárnym questom. Nič nové pod slnkom, všetko tu už raz bolo, rovnako ako zobrazenie nenávisti danej strany k vašej osobe (so zabitým člena gangu sa samozrejme zvyšuje). Menším zlepšením prešla umelá inteligencia vodičov, ktorí sa pri streľbe snažia okamžite a cez mŕtvoly utiecť z miesta činu (už nie tak okato ako v SA), dbajú na dopravné predpisy, ale niekedy to riadne zaškrípe, keď zastavujú každému dôchodcovi na prechode. Z toho vyplývajúce zápchy a vykašlanie sa hráča na dodržiavanie predpisov nemusím ani spomínať.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,0 / 10

Vyriecť záverečný verdikt na Saint´s Row je ťažšie, než sa na prvý pohľad zdá. Áno, je to len úbohá kópia, ktorá navyše pozabudla na niektoré zásady slušných hier a predstavuje nám hrdinu bez osobnosti. Avšak stále ide o nedostatkový tovar, pre Xbox 360 ide navyše o gangsta premiéru, tak prečo potom zbytočne kydať hnoj len preto, že raz možno niekto príde s niečím lepším alebo na tej a tej platforme to malo väčšie gule? Boli by to chabé výhovorky, preto je hodnotenie také aké je. Ak je podobný žáner vašim obľúbeným, istotne nespravíte so Saint´s Row krok vedľa a užijete si hodiny a hodiny plnohodnotnej zábavy. A viete čo ešte svedčí o kvalitách tohto klonu? Bude aj na PS3. Do príchodu štvrtého Grand Theft Auta je tu nový kráľ, aj keď je to vlastne len naklonovaná vosková figurína.