Samsung na 3GSM predstavil zatiaľ najväčšieho konkurenta Apple iPhone – komunikátor F700

Samsung predstavil na kongrese 3GSM zatiaľ najväčšieho konkurenta telefónu iPhone od Apple. Nový komunikátor Samsungu s označením F700 má vo výbave všetko to, čo iPhone chýba.

13. feb 2007 o 0:00 Marián Pavel - SME online



Ultra Smart telefón, ktorý je súčasťou radu Ultra od spoločnosti Samsung, ponúka na rozdiel od iPhone nielen kvalitný dotykový displej, ale aj klávesnicu QWERTY s technológiou VibeTonz. Jednotlivým tlačidlám umožňuje priradiť rozličné vibrácie, a tak zariadenie jednoduchšie ovládať. Navigácia v jednotlivých menu je jednoduchšia aj pomocou funkcie “drag and drop”. Okrem klávesnice je možné na ovládanie zariadenia stále použiť veľký 2,78-palcový dotykový displej. Má netradičné rozlíšenie 440 x 240 bodov a zobrazuje 262144 farieb.

Apple iPhone trpí absenciou najnovších komunikačných technológií. Samsung naopak svoj model F700 prezentuje ako špičku svojich dizajnérskych štúdií. Ultra Smart podporuje najnovší dátový prenos s rýchlosťou 7,2 Mb/s štandardu High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Po úplnom spustení siete 7,2 Mb/s HSDPA do prevádzky budú môcť užívatelia F700 sťahovať skladby vo formáte MP3 s veľkosťou približne 4 MB za asi 4,4 sekundy. Prehliadač s plnou podporou HTML a klávesnica typu QWERTY poskytuje navyše jednoduchý prístup k internetovým aplikáciám, ako aj k e-mailovým a dátovým službám.

Zariadenie s rozmermi 104 x 50 x 16,4 mm bude podporovať tri pásma GSM a siete tretej generácie. Tam, kde nebude dostupné UMTS ponúkne aspoň rýchlejší prenos dát cez EDGE.

Okrem silnej multimediálnej výbavy zameranej na prehrávanie hudby a videa vo všetkých dostupných formátoch je zariadenie F700 výnimočné aj 5-megapixelovým zabudovaným fotoaparátom s automatickým zaostrovaním.

S inými perifériami dokáže komunikovať cez Bluetooth alebo USB. Samsung v zariadení predstaví aj nové používateľské prostredie Flash prispôsobené na ovládanie cez dotykový displej. Okrem plnohodnotného HMTL prehliadača budú môcť používatelia používať aj prehliadač dokumentov Microsoft Office.

Internú pamäť bude možné rozšíriť prostredníctvom pamäťovej karty microSD.

Termín uvedenia na trh, no ani cenu F700 zatiaľ nepoznáme.