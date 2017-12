Experti varujú pred milostnými e-mailami

Bezpečnostní experti varujú používateľov osobných počítačov, aby sa mali na pozore pred vírusmi, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyroja v predvalentínskom období. Existuje totiž vážne riziko, že práve takého e-maily by mohli počítače úplne zničiť.

13. feb 2007 o 0:00 (sita)

"Používatelia počítačov by mali byť pozorní voči e-mailom obsahujúcim romantické vyznania, keďže mnoho z nich môže obsahovať nebezpečné prílohy," uviedla americká spoločnosť PandaLabs, ktorá detekovala vírus s názvom Nurech.A. Vírus sa ukrýva v e-mailoch so subjektmi ako "Together You and I" (Spolu ty a ja) či "Til the End of Time Heart of Mine" (Do konca dní môjho srdca).

Ľudia, ktorí otvoria prílohu v takejto správe ako napríklad postcard.exe si môžu infikovať svoje počítače. "Keďže sa deň svätého Valentína blíži, tvorcovia vírusov sa zameriavajú na romantické odkazy.

Základné pravidlo je neotvárať podozrivé e-maily, bez ohľadu na to, čo tvrdí, že v sebe obsahuje," povedal Luis Corrons, technický riaditeľ spoločnosti PandaLabs.