EPSON Dreamio TW20 – multimediálna zábava vo veľkom formáte

Premeniť obývačku na premiérové kino nemusí byť ani náročné, ani finančne neúnosné. Ak preskúmate ponuku projektorov pre domácnosti, zistíte že medzi nimi nájdete i dostupné modely ktoré sú predurčené k tomu, aby sa stali súčasťou obývačky. S HD rozlíšení

22. feb 2007 o 11:20 Milan Gigel

m pre začiatok nepočítajte, dôležitých je však mnoho ďalších faktorov.

3LCD technológia pre vizuálnu pohodu

Epson patrí medzi výrobcov projektorov, ktorí využívajú technológiu 3LCD. Znamená to, že každý projektor je vybavený trojicou LCD panelov, ktoré vytvárajú obraz pre tri farebné zložky – červenú, zelenú a modrú. Tie sa pomocou optického hranola zjednotia do celistvého obrazu, ktorý je pomocou objektívu premietaný na stenu.

I keď sa táto technológia nedokáže pochváliť takým vysokým kontrastom aký ponúka konkurenčná technológia DLP, obraz je stabilný bez preblikávania a dúhových defektov v rýchlych dynamických scénach.

Dizajn šitý na domácnosť

Pre projektory z radu Dreamio je príznačné jemné dizajnové spracovanie plné oblúkov a kriviek.

Dizajnéri sa snažia prepojiť perleťové plasty s nadčasovými dizajnovými prvkami tak, aby prítomnosť projektora nenarušila interiér uhladenej obývačky. Nepočíta sa s tým že budete projektor skrývať alebo si budete život komplikovať jeho montážou pod strop – i keď dostupné sú i tieto možnosti. Všetky detaily sú navrhnuté tak aby boli v maximálnej miere potlačené industriálne a technické prvky, ktoré pôsobia skôr rušivo ako prirodzene.

EMP-TW20 je vyhotovený tak, aby ste ho mohli umiestniť kdekoľvek na stolík či policu, odkiaľ dokáže pokryť plochu plátna či steny. Je vybavený nastaviteľnými skrutkovacími nožičkami, nechýba však ani trojica štandardizovaných montážnych bodov. Vo väčšine prípadov je obmedzujúcim faktorom práve kabeláž. Musíte zabezpečiť nielen napájanie, ale aj vstup videosignálu či ozvučenia pre využitie zabudovaných reproduktorov.

Chod projektora je extrémne tichý a nepôsobí rušivo ani v prípade, ak vybudíte jeho jas na maximum. Ventilácia je umiestnená v ľavej časti s vyfukovaním nadol, neobťažuje nadmerným teplom.

Optika vysoko nastaviteľná

Pri projektoroch vždy rozhodne objektív o tom, kde ich môžete umiestniť alebo nie. TW20 je vybavený funkciou 1.5x zoomu, ktorý umožňuje aby ste dosiahli dostatočne veľký obraz i v malej miestnosti, kde je vzdialenosť projektora od projekčného plátna obmedzená. Najmenšia zaostriteľná vzdialenosť predstavuje limit 73 centimetrov, maximum predstavuje 11,37 metra. V závislosti od vzdialenosti sa odvíja i uhlopriečka, ktorá pokrýva rozsah od 30 po 300 palcov.

Aby nemusel projektor kolmo smerovať na stred projekčnej oblasti, vybavený je funkciou horizontálneho a vertikálneho posunu objektívu. Bez toho aby ste museli meniť umiestnenie projektora, dokážete posunúť obraz do strán či upraviť jeho výšku tak, aby nič neprekážalo pri jeho sledovaní. Ovládanie je manuálne, rovnako ako pri zoome.

Dôležitú úlohu zohráva tvarová korekcia. Ak nedopadajú svetelné lúče kolmo na plátno, obraz sa deformuje do tvaru lichobežníka. Elektronické ovládanie zaistí, aby ste ho dokázali vyrovnať do prirodzeného tvaru bez znakov skreslenia. Rozsah korekcií dokáže eliminovať až 30° náklon, takže je prakticky jedno, kam projektor umiestnite.

Silná lampa je dôležitá

Čím silnejší zdroj svetla je v projektore zabudovaný, tým vyšší jas a kvalitu zobrazenia je možné dosiahnuť. V prípade TW20 použil výrobca osvedčenú lampu technológie E-TORL ktorá umožňuje maximálne využitie svetelného toku bez toho, aby sa objavil problém s difrakciou. 135 wattové svetelné teleso má v úspornom režime životnosť 3000 hodín a neprodukuje viac tepla ako je únosné.

Jas projektora dosahuje pri plnom vybudení 1200 ANSI Lumen, čo dokáže s odretými ušami zaistiť sledovanie televízie i pri dennom svetle.

Utrpí tým podstatne kontrast a kresba v tmavých partiách, svoje správy si však môžete pozrieť na veľkom plátne i tak.

Použité LCD je cenový kompromis

Projektor využíva trojicu MLA displejov s uhlopriečkou 0,55“, aby vytvoril obraz určený pre projekciu. Displeje majú natívne rozlíšenie 854x480 bodov, čo síce znamená podporu širokouhlého formátu 16:10 avšak súčasne to naznačuje cenový kompromis pre dosiahnutie konzumnej kvality obrazu. To preto, že PAL signál rozkladá obraz do viacerých riadkov, ako dokáže projekčná jednotka na stenu premietnuť. Potrebné je tak všetko prepočítať na menšie rozlíšenie, čím jemne utrpia detaily obrazu. Je to daň za to, že si doprajete veľkú uhlopriečku za dostupnú cenu. Súčasne to však netreba brať ako katastrofu – úbytok detailov vďaka precíznym prepočtom riadiacej elektroniky nie je veľký. Obraz je možné prispôsobiť pri čiernom rámovaní i výške alebo šírke zobrazovacej jednotky, takže plochu a rozlíšenie dokážete využiť naplno.

Obraz prechádza pri spracovaní i úpravou farebnosti. Regulovať je možné nielen intenzitu a kontrast zobrazenia, ale i farebnú tonalitu. Bez ohľadu na intenzitu okolitého osvetlenia či kvalitu projekčného plátna dokáže riadiaci čip upraviť farebné podanie tak, aby boli tváre prirodzené a bez nedostatkov.

Horšie je to však so štruktúrou obrazu. Jednotlivé body netvoria celistvý obraz ale sú rozdelené do rastra pomerne hrubou čiernou sieťovou štruktúrou. Čím je obraz väčší, tým intenzívnejšie vnímate že sa pozeráte na farebnú šachovnicu a nie súvislú plochu plnú farieb. Kým pri filme so strhujúcim dejom si to vôbec neuvedomíte, akonáhle budete chcieť pri televíznom kvíze alebo spravodajstve čítať z plátna dôležité informácie, vaše pocity nebudú najlepšie.

Možno i preto výrobca presne vyšpecifikoval poslanie tohto prístroja – „premeňte svoju obývačku na premiérové kino“.

Kontrastný pomer 1000:1 sľubuje citlivú a detailnú kresbu i v tmavých častiach scény. Ak použijete kvalitné plátno a nastavíte režim zobrazenia pre tmavú miestnosť, jas poklesne a kontrast si vychutnáte i pri nočných hororových scénach. Neočakávajte však žiadne zázraky od bielej steny so štruktúrovaným povrchom.

Vstupy rozhodujú o pripojiteľnosti

Projektor je vybavený štvoricou alternatív pre pripojenie k domácej technike. Zvoliť môžete analógové DSUB-15 rozhranie pre pripojenie ku grafickej karte počítača či notebooku, alebo môžete siahnuť po jedno-, dvoj-, či trojzložkovom analógovom signále vo forme kompozitného, S-Video alebo komponentného vstupu.

Keďže je vo vnútri zabudovaný i reproduktor, môžete v kritických situáciách využiť i dvojkanálový vstup pre ozvučenie – lepšie je však spoľahnúť sa pri sledovaní filmov na lepšiu aparatúru. Zvuk by mal byť vždy vyrovnaný s vizuálnym vnemom, takže pri sledovaní filmov si zaslúžite viac.

Ak chcete trochu experimentovať s automatizáciou, môžete projektor k multimediálnemu počítaču pripojiť i pomocou sériového rozhrania, pomocou ktorého je možné ovládať všetky zobrazovacie parametre. K tlačidlovému panelu a infračervenému diaľkovému ovládaču tak pribúda i tretia cesta pre riadenie reprodukcie.

Menu je prehľadné

Používateľské rozhranie je viac ako príjemné a i napriek chýbajúcej lokalizácii si okamžite spravíte prehľad o tom, ako ktoré funkcie používať. Keďže výber vstupov prebieha automaticky, najviac vás pravdepodobne budú zaujímať parametre patriace do skupiny Epson Cinema Filter.

K dispozícii máte 6 základných projekčných režimov, ktoré vystihujú prostredie v akom je projektor nainštalovaný. Iné parametre vyžaduje polozatemnená miestnosť a iné nočné sledovanie. Aby ste sa neustále nemuseli hrať s nastavením jasu, kontrastu a farebnosti, pre všetky kľúčové prostredia sú pripravené profily.

Svetielkujúcimi tlačidlami diaľkového ovládača dokážete plynule regulovať i teplotu farieb a podanie pleťových tónov, takže podľa svojho vkusu si môže do pamäti uložiť svoje prednastavenia každý člen domácnosti.

Ideálny spoločník na dlhé večery

Ak radi sledujete filmové tituly a dokážete sa pri nich skutočne odreagovať, projektor Epson EMP-TW20 vám ponúkne vďaka veľkej uhlopriečke kvalitný filmový zážitok, ktorý je možné porovnať s návštevou kina. I keď zobrazeniu chýba detailnosť ktorú vám ponúkne televízna obrazovka a do hry vstupujú i čierne linky prechádzajúce medzi bodmi v oboch smeroch, multimediálnu zábavu si dokážete vychutnať v plnej paráde. Ak si nepotrpíte na HD multimédiá a neočakávate že by sa tak v krátkej budúcnosti mohlo stať, TW20 vám ponúkne na rýchly a pohodový konzum veľkoplošný obraz, na ktorý si privyknete skôr ako si to vôbec uvedomíte.