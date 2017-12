Omnifone umožní sťahovanie hudby na mobil

12. feb 2007 o 13:42 SITA

BRATISLAVA 12. februára (SITA/AP) - Britská spoločnosť Omnifone predstaví novú hudobnú službu pre užívateľov mobilných telefónov, ktorí túžia počúvať hudbu kdekoľvek a kedykoľvek. Tento krok je vnímaný ako jedna z mnohých snáh konkurovať očakávanému modelu iPhone od firmy Apple a jeho službe iTunes.

Londýnska spoločnosť, založená v roku 2003 deklaruje, že umožní zákazníkom sťahovať do telefónu skladby od rozličných hudobných vydavateľstiev za týždenný poplatok 103 korún (3,88 dolárov). Služba bude sprístupnená najprv zákazníkom v Európe, neskôr ju plánujú rozšíriť aj na iné kontinenty.

"Spustenie služby MusicStation je pre všetkých užívateľov mobilných telefónov novej generácie, ktorí chcú jednoduchú, ľahko ovládateľnú digitálnu hudobnú službu. MusicStation umožní zákazníkom legálne získať, stiahnuť a počúvať ľubovoľné množstvo hudby, z globálneho katalógu podporovaného hudobným priemyslom a to všetko za malý týždenný poplatok," povedal riaditeľ Omnifone Rob Lewis.

So zámerom spustiť službu na európskom a ázijskom trhu, Omnifone podpísal zmluvy o spolupráci s 23 mobilnými operátormi so základňou 690 miliónov zákazníkov v 40 krajinách. Medzi prvých veľkých operátorov patrí nórska spoločnosť Telenor ASA a Juhoafrický Vodacom, ktorý je partnerom britského Vodafone Group PLC. Spoločnosť Omnifone oznámila, že jej služba bude dostupná v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Hong Kongu, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Novom Zélande, Filipínach, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapure, Južnej Afrike, Španielsku, Švédsku, Turecku a vo Veľkej Británii. Lewis uviedol, že ich snahou je predstaviť službu zákazníkom pred plánovaným novembrovým uvedením modelu iPhone od Apple na trh. "Zaistíme, aby si väčšina Európanov mohla vybrať MusicStation v čase, keď iPhone dorazí do Európy. Dáme zákazníkom možnosť voľby, ktorú si zaslúžia," dodal.

Služba umožňuje užívateľom vyhľadávať, sťahovať a prehrávať hudbu na svojich mobilných telefónoch a synchronizovať ju so svojimi osobnými počítačmi na vytvorenie playlistov, ktoré môžu byť zdieľané s inými užívateľmi služby MusicStation. Na rozdiel od iPhone, MusicStation sťahuje hudbu cez dátovú sieť, čo pre užívateľov znamená okamžitý prístup, nezávisle od ich fyzickej lokality. Služba bola projektovaná pre siete generácie 2,5 a tri, ktoré prevládajú v Európe a Ázii a rozširujú sa v Severnej Amerike.

"Je to jedna z najjednoduchších a najbezpečnejších platforiem aké sme kedy videli a jej celosvetový potenciál, vďaka schopnosti okamžite sprístupniť hudbu zákazníkom prostredníctvom ich mobilných telefónov je enormný," povedal Rob Wells, viceprezident oddelenia digitálnych služieb vydavateľstva Universal Music.

"Skladby stiahnuté cez MusicStation, vrátane užívateľských playlistov sú centrálne uložené, čo znamená, že pokiaľ zákazníkovi telefón ukradnú alebo ho stratí, obsah služby sa uchová a môže byť stiahnutý na nový mobilný telefón. Služba zahŕňa aj výber informácií z hudobného priemyslu, termíny vychádzania nových albumov, termíny koncertov a predaj ich lístkov, pričom toto všetko môžete čítať počas počúvania skladieb," dodal Rob Lewis.