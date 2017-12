Nokia predstavila nový model 3110 z najobľúbenejšieho radu svojich mobilov

12. feb 2007 o 18:46 Marián Pavel - SME online

Nokia dnes na kongrese 3GSM predstavila model 3110, ktorý patrí do najpredávanejšieho a najobľúbenejšieho trojkového radu. Určený je predovšetkým pre tých používateľov, ktorí dbajú na pomer ceny a výkonu. Trojkový rad je na Slovensku mimoriadne obľúbený, Nokia u nás predala desaťtisíce telefónov 3100, 3210, 3310, 3410, 3510.

Nová 3110 classic bude pracovať v troch pásmach GSM (EGSM 900, GSM 1800/1900) a výrobca sľubuje odolný mestský dizajn s prepracovanými detailmi a odolným krytom so silnejším plastom a pogumovanými spojmi. Vo výbave novinky je 1,3-megapixelový fotoaparát, MP3 prehrávač a FM stereo rádio. K počítaču sa možno pripojiť cez zabudovaný USB port a Bluetooth. Telefón podporuje aj synchronizáciu dát.

Predávať sa začne ešte do leta a cena novinky by nemala presiahnuť 6500 Sk.