IBM odhalila inovácie, ktoré v priebehu piatich rokov zmenia naše životy

Spoločnosť IBM po prvýkrát zverejnila v dokumente pod názvom „IBM Next Five in Five“ zoznam inovácií, ktoré majú potenciál v priebehu nasledujúcich piatich rokov zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú, žijú a zabávajú sa.

15. feb 2007 o 0:00 (ibm)

Tento zoznam je založený na trhových a spoločenských trendoch, od ktorých sa očakáva, že transformujú naše životy, a tiež na nových, či zdokonalených technológiách z laboratórií IBM, ktoré umožnia realizáciu týchto inovácií. V nasledujúcich piatich rokoch sa naše životy zmenia prostredníctvom technologických inovácií, a to takýmto spôsobom: Budeme môcť využívať vzdialený prístup k zdravotnej starostlivosti

Milióny ľudí s chronickými zdravotnými problémami, ako napríklad cukrovka, srdcové a ľadvinové problémy, alebo problémy s krvným obehom, budú schopní každodenne automaticky monitorovať svoj zdravotný stav počas celého dňa. Výrobcovia zariadení a zdravotníci zabezpečujúci zdravotnú starostlivosť budú proaktívne pristupovať k priebežnému monitorovaniu pacientov na diaľku prostredníctvom senzorov, ktoré budú umiestnené v domácnosti alebo priamo na tele, alebo v samostatných zariadeniach. Táto inovácia zároveň umožní pacientom samostatné monitorovanie svojho zdravia na vyššej úrovni a pomôže tak klinickým lekárom poskytovať priebežnú preventívnu starostlivosť bez ohľadu na miesto, kde sa pacient práve nachádza. Hardvérové a softvérové vylepšenia v oblasti kontroly a zdravotnej starostlivosti na diaľku budú hlavným zdrojom spotrebiteľských a podnikových inovácií do roku 2012. Mobilné telefóny sa stanú ešte inteligentnejšími

Pokročilé lokalizačné technológie umožnia mobilným telefónom a PDA automaticky zmapovať, kde sa ich používateľ nachádza, ako sa pohybuje, pracuje, komunikuje a čo uprednostňuje počas práce a pri cestovaní. Lokalizačné technológie, používané v oblasti instant messaging (aplikácia pre rýchle posielanie správ), už dnes umožňujú lokalizovať a identifikovať používateľa okamžite po pripojení sa k sieti. V priebehu nasledujúcich piatich rokov budú mať všetky druhy mobilných zariadení schopnosť kontinuálneho učenia a prispôsobenia sa potrebám a preferenciám používateľa. Mobilný telefón bude vedieť, či sa užívateľ nachádza v škole, alebo v práci a automaticky presmeruje jeho hlasovú schránku. Alebo jeho obľúbená donášková služba pizze bude vedieť, kedy je na ceste domov po dlhej noci a pošlú mu SMS so špeciálnou ponukou šitou na mieru, s donáškou priamo domov. Preklad reči v reálnom čase sa stane bežnou záležitosťou

Smerovanie ku globalizácii vyžaduje brať do úvahy aj základné ľudské hľadiská, ako je napríklad aj rozdielnosť jazykov. Inovácie IBM v oblasti jazykových technológií už v súčasnosti umožňujú mediálnym spoločnostiam monitorovať čínske a arabské vysielanie správ na webe v angličtine, cestujúcim s PDA prekladať menu japonských reštaurácií a lekárom komunikovať s pacientmi v španielčine. Technológie a služby v oblasti prekladania v reálnom čase budú zakomponované do mobilných telefónov, príručných zariadení a do automobilov. Tieto služby preniknú do všetkých častí biznisu a spoločnosti, eliminujúc jazykové bariéry v globálnej ekonomike a spoločenskej interakcii. Bude existovať 3D Internet (trojrozmerný internet)

Populárne online svety, ako napríklad Second Life alebo World of Warcraft, umožnia rozvoj 3D Internetu podobne, ako to bolo v dávnejších časoch, keď Darpa, AOL a Prodigy viedli k rozvoju www - World Wide Web. V tomto trojrozmernom online svete sa budete prechádzať uličkami supermarketov, knižníc, či DVD predajní, kde stretnete odborníkov, ktorých by ste len zriedka našli vo svojich lokálnych predajniach. 3D Internet umožní nové spôsoby vzdelávania, vzdialenej lekárskej starostlivosti a prístupu k spotrebiteľovi, zmení spôsob interakcie s priateľmi, rodinou, lekármi, učiteľmi, obľúbenými obchodmi a ďalšími. Nové technológie budú podporovať dôležité oblasti životného prostredia

Vlády krajín ako aj podniky rozširujú svoj pohľad na zlepšovanie ochrany životného prostredia a pracujú na zabezpečení spoľahlivých a nákladovo efektívnych zdrojov, akými sú voda, energia a podobne. Informačné technológie, materiálová veda a pokrok fyziky pomôžu naplniť environmentálne potreby. Nanotechnológia – schopnosť manipulácie s individuálnymi atómami a molekulami vytvárajúc tak nové mini štruktúry – už v súčasnosti významne vplýva na svet mikroprocesorov, umožňuje vyrábať stále menšie, lepšie a lacnejšie elektronické výrobky, ako počítače a mobilné telefóny. V nasledujúcich rokoch bude nanotechnológia využívaná na filtráciu vody. To umožní ďalší rozvoj v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia a poskytne riešenia rastúceho celosvetového problému nedostatku zdrojov pitnej vody. Ďalšie oblasti, v ktorých budú mať IT, fyzika a materiálová veda veľký vplyv, sú zmodernizované modelovanie vodných zdrojov a zdokonaľovanie systémov využívajúcich slnečnú energiu.