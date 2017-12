Spoločnosť Apple urovnala spor o značku s firmou skupiny Beatles

Minulosti patrí dlhoročný súdny spor medzi nahrávacou spoločnosťou skupiny Beatles, Apple Corps Ltd. a počítačovou firmou Apple Computer Inc. za porušenie dohody z roku 1991, ktorou sa obe firmy zaviazali, že si navzájom nebudú zasahovať do obchodnej sfér

13. feb 2007 o 0:00 (čtk)

y. Dohoda oboch strán predpokladá, že kalifornský Apple Inc. (pôvodne Apple Computer Inc.) si zakúpi licenciu na značku Apple a jablkové logo, za čo na oplátku získa aj niektoré práva od nahrávacej spoločnosti slávnej liverpoolskej formácie. Detaily dohody, vrátane možných platieb Apple Inc., zostávajú predbežne utajené. "Máme radi Beatles a bolo preto pre nás bolestivé sporiť sa s nimi o ochrannú značku," vyhlásil šéf počítačovej firmy Steve Jobs.

Apple Corps Ltd., ktorá je strážcom hudobného dedičstva a obchodných záujmov Beatles, sa pre žalobu rozhodla po tom, čo jej kontrahent s rovnakým názvom vstúpil do hudobného priemyslu so svojím internetovým hudobným obchodom iTunes. Táto spoločnosť požadovala, aby súd potvrdil právo na finančnú kompenzáciu a zakázal spoločnosti Apple Computer Inc. používanie "jablkovej" ochrannej značky pri obchodovaní s hudbou. Právni zástupcovia žalovanej strany však zrejme počas riešenia konfliktu súdnou cestou úspešne argumentovali tým, že užívatelia ich služieb dokážu presne odlíšiť obe ochranné značky. Jednu značku predstavuje silne štylizované jablko počítačovej firmy, z ktorého na jednej strane kúsok chýba. Druhú tvorí nenarušené, jasne zelené jablko druhu Granny Smith vydavateľstva, ktoré patrí obom žijúcim členom liverpoolskej formácie, Paulovi McCartneymu a Ringovi Starrovi, respektíve dedičom ich dvoch predčasne zosnulých kolegov, Johna Lennona a Georgea Harrisona. Aj preto zrejme Apple Corps Ltd. vlani v máji neuspeli pred britským súdom so spomínanou žalobou.