Microsoft uvedie na jar na trh Windows Mobile 6

Spoločnosť Microsoft Corp. plánuje uviesť na jar na trh svoj nový operačný systém Windows Mobile 6 pre mobilné zariadenia. Windows Mobile je kľúčovým prvkom v snahe spoločnosti ovládnuť väčší podiel tohto segmentu trhu.

12. feb 2007 o 0:00 (sita)

Microsoft by mal zverejniť viac detailov ohľadne nového operačného systému na telekomunikačnej konferencii v španielskej Barcelone. Spoločnosť prisľúbila, že nový software bude zobrazovať e-maily a iné dokumenty podobným spôsobom ako Windows na klasických počítačoch.

Software bude mať tiež väčšiu prepojiteľnosť so sadou online služieb Microsoft Live, vrátane možnosti internetového chatovania. Tieto prvky sú súčasťou širšej obchodnej stratégie Microsoftu využiť prepojiteľnosť so svojím prevládajúcim softwarom pre počítače, v snahe dobehnúť svetového lídra Symbian Ltd. v mobilných operačných systémoch.