E-TEN Glofiish X500: zabaľte celý svet do vrecka

Čo všetko je možné vtesnať do vreckového počítača? Dnes už takmer všetko. Na cesty si môžete zabaliť GPS navigátor, dvojmegapixelový fotoaparát s kamerou, „géčkový“ WiFi modul pre prístup k hotspotom, bluetooth komunikátor pre komunikáciu s okolím, štvork

12. feb 2007 o 0:05 Milan Gigel

+ všestranná konektivita

+ hlasové ovládanie

+ výdrž batérií

- slabšia citlivosť WiFi



análový GSM modul pre EDGE internet, krátke správy a hlasové služby, FM tuner s podporou RDS a 400 megahertzový procesor obsluhujúci 64 megabajtov pamäte.

E-TEN skombinoval kompletnú výbavu tak, aby ju vtesnal do útleho plochého tela, z ktorého neprečnievajú žiadne antény alebo periférie. PDA s rozmermi 114x60x16 milimetrov s hmotnosťou 148 gramov odnesiete v ktoromkoľvek vrecku bez toho, aby prekážalo. Ak potrebujete nepretržitý prístup k internetu, musíte byť v kontakte s ľuďmi a neustále cestujete, notebook sa stáva tažkopádnym a veľkým spoločníkom.

Glofiish X500 môže byť zaujímavým riešením a my sme mali možnosť preveriť ho v každodennej prevádzke. Absolvoval s nami zahraničnú cestu a zastúpil v teréne notebook a mobilný telefón, pomohol pri reportáži a plánovaní úloh.

Vyhotovenie z radu nevyčnieva

I keď je vreckový počítač doslova nabitý funkciami ktoré vás pobádajú k ich využívaniu, dizajnéri sa príliš pri svojej práci „nepretrhli“. Fádne vyhotovenie kombinujúce kovy s plastmi je až príliš konzervatívne a bez nápadu, ako by ste v rukách držali tuctový doplnok k oblečeniu manažéra a nie zariadenie, ktoré ponúka viac ako ostatné na trhu. Vyhotoveniu chýba iskra, ktorou by vás zaujalo.

O to viac sa s vyhotovením pohrali konštruktéri. Navrhli telo tak, aby bolo dostatočne odolné pre každodenné používanie a vy ste nemali problém s používaním tlačidiel či čistením displeja. Plastové výlisky precízne zapadajú jeden do druhého, torzo je vytvorené z ABS plastov, rám displeja je vyhotovený z kovu. Matný povrch zabraňuje šmýkaniu vo vlhkých rukách, lesklé čelo rýchlo vyčistíte mikrovlákom.

Jediné čo spočiatku pôsobí neprirodzene je kryt akumulátora pod ktorým sa ukrýva slot pre SIM kartu mobilného operátora. Pri častom vysúvaní a zasúvaní nadobudnete pocit, že zúbky ktoré uzamykajú kryt by sa mohli časom opotrebovať.

Ovládateľnosť nie je najhoršia

I keď je pri PDA jeho ovládateľnosť daná v podstatnej miere operačným systémom, pri používaní človek zistí že záleží na každom detaile. Stylus má teleskopické vyhotovenie a zasúva sa zospodu. K jeho uzamknutiu dôjde až pri posledných dvoch milimetroch, takže obozretnosť je na mieste. Kto predchádzajúce skúsenosti s používaním PDA nemá, jednoducho ho stratí – náhradný však v balení nie je, takže sa treba obrátiť na predajcu. Dôležité však je, že pri jeho vysúvaní a zasúvaní nestratíte kontrolu nad držaním PDA.

Štvorica programovateľných tlačidiel je doplnená o päťsmerový ovládač ktorý by si zaslúžil o čosi viac ergonómie. Ak máte hrubé prsty, jeho ostré rysy vám nebudú príliš vyhovovať a budete si musieť chvíľu zvykať na to, aby ste sa odhodlali používať ho. Tlačidlový vypínač je umiestnený na pravej bočnici pri palci, na spodnej strane je tlačidlo pre prístup k funkciám fotoaparátu. Znamená to, že pri otočení displeja na šírku budete mať spúšť presne tam, kde ste zvyknutí.

Samozrejmosťou je doplnková pätica tlačidiel pre ovládanie hlasových služieb operátora. Kým na čele nájdete tradičnú dvojicu symbolov slúchadla, na ľavej strane je integrované ovládanie hlasitosti a rýchly prístup k službám hlasového ovládania. Ak sa nebojíte komických situácií pri ktorých budete do dlaní kričať povely pre svojho digitálneho spoločníka, zistíte že to funguje skutočne spoľahlivo i v prípade, ak ste v rušnom protredí.

Aby bol prístup k funkciám skutočne jednoduchý, výrobca pribalil aplikáciu M Desk. Po kliknutí na tlačidlo Home sa zobrazí záložkami rozdelený zoznam programov, ovládacích panelov a sprievodcov, ktorý poskytne omnoho lepší prehľad ako skupina programov dostupná cez štart menu. Poteší i programovateľný zoznam skratiek zobrazovaných na ploche, takže o pohodlie či jednoduché ovládanie prstom je postarané.

Displej je jasne čitateľný

Základný zobrazovací komfort zabezpečuje displej s rozlíšením 320x240 bodov, ktorý ponúka dostatočnú farebnú škálu na to, aby ste si na ňom v konzumnej kvalite vychutnali i fotografie a videá. 65 tisíc farieb je v teréne viac ako dosť a ak pracujete s intenzitou podsvietenia, dokážete udržať spotrebu energie na uzde. Transreflektívny displej využíva svetlo okolitého prostredia na to, aby zaistil čitateľnosť obsahu. Za slnečného dňa je preto jasne čitateľný a podsvietenie môžete úplne vypnúť.

Pri malom rozlíšení vás funkcia vyhladzovania písiem pravdepodobne príliš nenadchne. QVGA rozlíšenie však ponúka dostatočný komfort pri čítaní e-mailov a prezeraní úloh. Ak si pri surfovaní zmenšíte zobrazované písmo, zvyknete si i na čítanie spravodajstva z internetu.

Batéria na deň vystačí

Mnohým PDA sa vytýka že ich akumulátory vydržia príliš krátko na to, aby ste ich mohli po celý deň používať. Všetko je závislé od toho, čo potrebujete cez deň vybaviť. V závislosti na konkrétnej práci a intenzite podsvietenia dokáže X500 zaistiť 4 až 10 hodín nepretržitého používania, čo je na pokrytie pracovného dňa dostatočná výdrž. Znamená to že môžete 6 až 9 hodín nepretržite surfovať a popri tom si vybaviť ešte ďalšie drobnosti, ktoré potrebujete. Niet divu – akumulátor je pomerne veľký a s kapacitou 1530 mAh nezaostáva.

Medzi najnáročnejšie operácie patrí GSM komunikácia a používanie GPS modulu, bluetooth a wifi sú k energetike pomerne tolerantné.

Nabíjanie je možné uskutočňovať prostredníctvom zabudovaného USB portu. V balení nájdete cestový adaptér ale i káblik pre pripojenie k notebooku. Ak potrebujete v teréne zaistiť dlhšiu výdrž, riešení je na trhu viac ako dosť. Energetické banky s USB výstupom majú v ponuke mnohí výrobcovia.

Veľmi praktické je, že prvá fáza dobíjania je rýchla, takže už po niekoľkých desiatkach minút máte načerpanú energiu na dve hodiny používania. Ak zabudnete na noc spustiť nabíjanie, počas raňajok dokážete situáciu zachrániť.

Pomalý boot, rýchle prebúdzanie, slabšia odozva

I keď je PDA vybavené 400 megahertzovým procesorom z dielní Samsungu, základný boot trvá takmer minútu čo je viac ako je zvykom. Ak na to nadviaže prihlasovanie k sieti operátora a automatické spúšťanie aplikácií, dostávate sa k pomerne dlhému času, čo vás pri resetovaní v krízových situáciách môže priviesť takmer k šialenstvu.

Akonáhle vaše aplikácie bežia, prebúdzanie z úsporného režimu je otázkou jediného kliknutia – a to i v prípade ak používate WiFi. Záleží iba na vás, aká ich odozva bude. Nečakajte že pri spustenom poštovom klientovi, Skype a internetovom prehliadači bude prebiehať prepínanie medzi aplikáciami rýchlo. Ak sa k hre pridá navigácia o svižnosti sa nedá hovoriť ani náhodou. To je však problém väčšiny zariadení na trhu, takže nemožno povedať, že by E-TEN X500 v čomsi zaostával. Práve naopak – verne kopíruje správanie iných zariadení.

Buďte však opatrní v situáciách keď sa ocitnete v zahraničí a nebudete sa môcť pripojiť k žiadnemu z dostupných operátorov. GSM modul pri vyhľadávaní vhodného partnera na necelé dve minúty spraví PDA nepoužívateľným, takže kedykoľvek sa rozhodne preveriť situáciu, vy ste so svojou prácou skončili.

Konektivita s okolím je takmer bezproblémová

Bluetooth ponúka prehľadný ovládací panel pre spárovanie a komunikáciu s okolitými zariadeniami. Pravdepodobne siahnete po headsete, možno sa budete chcieť podeliť s notebookom o GPS koordináty, alebo sa budete chcieť synchronizovať bezdrôtovo. Všetko prebieha spoľahlivo a ak sú zariadenia v okruhu 10 metrov, na limity nenarazíte. EDR zaistí kvalitný prenos zvuku, môžete si dopriať i bezdrôtové slúchadlá pre počúvanie hudby či FM vysielania.

WiFi sa dohovorí so všetkými bežnými štandardami pre zabezpečenie a ponúka 54 megabitovú priepustnosť. S citlivosťou antény príliš nadšení nebudete, pretože tam kde pochodíte pri slabom signále s iPaqom, E-TEN sa vôbec nechytá. Obzvlášť ak cestujete do cudziny a využívate odomknuté hotspoty na to aby ste zaistili spojenie s domovom, budete sklamaní. Môže sa stať že nepochodíte ani pred výkladnou skriňou kaviarne s bezplatným prístupom na internet.

Naopak pri GSM konektivite niet čo vytýkať a GPRS/EDGE spojenia si vychutnáte v plnej kvalite i na miestach, kde je dostupnosť signálu obmedzená. Dokonca nebudete musieť byť ani sebeckí. Softvérový router zaistí, aby ste EDGE pripojenie pomocou WiFi zdieľali s inými zariadeniami. E-Maily si budú môcť vybrať i vaši kolegovia bez toho, aby si čokoľvek inštalovali.

Možnosti internetovej konektivity sú viac ako bohaté.

GPS – s dobrým softvérom sa nestratíte

20 kanálový GPS modul SiRFStar III je zárukou vysokej citlivosti prijímača pri navigácii, s vhodným navigačným softvérom si dokonca môžete vychnutnať i TMC spravodajstvo o dopravnej situácii, ktoré bude zapracované priamo do navigácie. Kým GPS modul komunikuje so všetkými softvérmi na trhu, TMC zatiaľ dokáže využiť iba Route 66.

V základnej výbave je iba modul zobrazujúci aktuálnu súradnicovú polohu a diagnostické informácie o dostupnosti navigačných satelitov. Softvér v balení neočakávajte, budete si ho musieť dokúpiť samostatne.

Počítajte však s tým, že 64 megabajtová pamäť nebude stačiť a rozšíriť ju môžete iba pomocou MicroSD karty. Napadlo vám že by ste radi siahli po osvedčenom softvéri iGO? Skúste porozmýšľať nad tým, čo spravíte s SD kartou na ktorej si ho môžete zakúpiť. Môžete naraziť na problém cez ktorý sa nedostanete.

FM tuner zvláda i RDS

Ak si prikúpite slúchadlá s 2.5 mm jack konektorom, počas cestovania budete môcť okrem svojho hudobného archívu na pamäťovej karte počúvať i vysielanie FM staníc. Káblik slúchadiel slúži ako anténa, zvuk FM staníc cez zabudovaný reproduktor dostupný nie je.

RDS prijímač ktorý získa informácie o názve stanice je používaný i GPS modulom pre spracovanie TMC správ. Selektivita prijímača nie je taká ako by človek očakával, citlivosť je však na dostatočnej úrovni, takže sa môžete započúvať i do staníc so slabším signálom. Nechýbajú programovateľné predvoľby, s trochou šikovnosti vysielanie i zaznamenáte.

2 megapixely pre všetky príležitosti

Dvojmegapixelový fotoaparát poslúži pre snímanie statických snímok, alebo pre záznam pohyblivého videa. Používateľské prostredie aplikácie je upravené tak, aby ste si pri ovládaní vystačili svojimi prstami. Dostupné sú desiatky rôznych efektov a funkcií, nechýba ani štvornásobný digitálny zoom.

Kvalita fotografií a videozáznamu pohodlne vystačí pre internetový blog alebo zábavu. Nechýba osvetľovacia ledka, funkcia samospúšte či kreatívne grafické funkcie, pomocou ktorých vytvoríte obrázky pre odoslanie emailom alebo MMS správou. Cieľom fotoaparátu nie je nahradiť vo vrecku digitál ale prepojiť snímanie okolia s elektronickými službami. Odoslať môžete snímky do svojho blogu či webovej knižnice, nemusíte strácať čas vypisovaním e-mailov o tom, čo práve robíte. Ak odošlete SMS správu o vašej polohe s GPS koordinátmi (áno i taká funkcia tu existuje), je jasné i to kde sa nachádzate.

Softvérová výbava

Dobrou správou je, že v balení sa nachádza lokalizačné CD, ktoré pretvorí anglické softvérové prostredie na jazyk, ktorému rozumie každý. Operačný systém Windows Mobile 5.0 ponúka jednoduché ovládanie aplikácií a rýchly prístup k všetkým potrebným nastaveniam. V základnej výbave nájdete softvéry na použitie všetkých periférií s výnimkou GPS modulu, ak si však chcete prilepšiť, určite si doinštalujte Hitchhiker pre vyhľadávanie voľných hotspotov, Skype pre komunikáciu a nPop pre rýchlejšiu prácu s elektronickou poštou.

Základná softvérová výbava vám umožní synchronizovať dáta s Outlookom vo vašom PC, nájdete tu aplikácie pre úpravu obrázkov a prácu s multimédiami, nechýbajú prehliadače dokumentov či široká podpora pre funkcie poskytované mobilným operátorom. Získate v balení základ, od ktorého sa odrazíte podľa svojich vlastných potrieb.

Ujsť by ste si nemali nechať ani ponuku doplnkového softvéru, ktorý nájdete na priloženom lokalizačnom CD nosiči. Okrem ICQ klienta a RSS čítačky tam nájdete prehliadač PDF dokumentov, Skype, súborový manažér, enkodér pre videá, vreckový slovník a ďalšie drobnosti.

Všetko čo pre rozširovanie potrebujete je internetový prehliadač a trocha skúseností s vyhľadávaním aplikácií. Mobilné služby Google a internetová konektivita sú základom o ktorý sa môžete oprieť.

Technické parametre:Technické parametre: Batéria: Li-Pol 1530 mAh * Displej: 2,8" (72 mm) TFT LCD QVGA (240x320), 65 tisíc farieb, TRANSMISÍVNY * GPS: chip SiRFstar III (20 kanálov), podpora TMC* (*pri použití navigačného softwéru Route 66) * GSM modulQuad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz) * Hmotnosť: 146 g * Integrovaný fotoaparát: 2.0 MPix (1600x1200) so 4x zoomom a bleskom * Konektivita: Bluetooth 2.0 s EDR, WiFi (802.11b/g) *Konektor (audio): 2.5 mm jack * Operačný systém: Windows Mobile 5.0 AKU3.3 Phone edition * Prenos dát: GPRS (trieda 10), EDGE (trieda10) * Procesor: 400 MHz Samsung S3C 2442 * RAM (operačná pamäť) 64 MB * ROM 128 MB

Dostupnosť: www.itonline.sk

Orientačná cena: 21990 s DPH



E-TEN X500 osloví používateľa svojou všestrannosťou a tenkým telom, ktoré je pri zariadeniach s rovnako bohatou výbavou skôr zriedkavosťou ako štandardom. Internetová konektivita a podpora GSM služieb v štvorici frekvenčných pásiem je na nezaplatenie, i keď citlivosť WiFi by mohla byť o čosi vyššia. Príjemne prekvapí previazanosť zabudovaného fotoaparátu s komunikačnými službami, veľmi praktické je zdieľanie internetu, pri cestovaní skráti čas zabudovaný FM tuner. Nepodceňujte malichernosti a prehliadnite si všetky nastavenia ešte predtým, ako sa na čosi spoľahnete. Môže sa jednoducho stať, že si v hoteli nastavíte na PDA ranné budenie a až o dva dni prídete na to, prečo ste vždy zaspali. Vibračný motorček môže slúžiť nielen na zvonenie, ale netradične i na budenie...