iStyle: nová štýlová predajňa Apple v Bratislave

Vo štvrtok 15. februára 2007 o 15.00 hod. sa pre verejnosť uskutoční oficiálne otvorenie iStyle, prvej štýlovej predajne Apple v Bratislave.

9. feb 2007 o 0:08 (apple)

iStyle pre svojich prvých návštevníkov pripravil prekvapenie – špeciálnu ponuku. Iba v iStyle si totiž môžete kúpiť nový model iPod nano 2 GB až o 2 000 Sk lacnejšie, ako je to bežné! Ponuka platí od otvorenia predajne do nedele 18. februára do 20.00 hod.

iStyle, značkový obchod Apple, nájdete na Hviezdoslavovom námestí 13 v Bratislave. V prvý deň predajňu iStyle navštívia aj kreatívne osobnosti, ktoré pracujú s počítačmi Macintosh: Oskar Rózsa, Tibor Holoda, Maroš Hečko či Vladimír Yurkovič.

iStyle nie je len obchod, ale aj konzultačné centrum Apple, kde sa budú pravidelne konať stretnutia s profesionálmi. Od expertov sa tam dozviete, ako na počítačoch strihať film, upravovať fotky či produkovať hudbu. Pre podrobnejšie informácie sledujte pripravovanú webstránku www.istylebratislava.sk.