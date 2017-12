Sony Ericsson prichystal štyri úplne nové najlacnejšie mobily

Sony Ericsson dnes predstavil hneď štyri najnovšie telefóny, ktoré sú určené pre tých zákazníkov, ktorí potrebujú jednoduchý a lacný mobil.

6. feb 2007 o 10:50

Modely K200i a K220i majú fotoaparát a K220i s J120i prinášajú navyše aj hudbu v mobile prostredníctvom zabudovaného FM rádia. Model J110i je zas jednoduchý mobil s charakteristickým dizajnom Sony Ericssonu.

Sony Ericsson K200i

Dvojpásmový telefón s príťažlivým dizajnom má základnú multimediálnu výbavu a funkcie tak akurát pre život. Jeho CSTN displej s rozlíšením 128 x 128 bodov zobrazuje 65536 farieb. Do internej pamäte sa zmestí 300 trojpoložkových kontaktov, 250 esemesiek, ale napríklad aj 40 obrázkov. Jej kapacita je 2 MB. VGA fotoaparát dopĺňa ovládací softvér, s ktorým si možno zapnúť prehliadanie nafotených obrázkov za sebou (slideshow), prezerať ich na celom displeji, ale aj vložiť ich do obrazovej správy alebo odoslať ich na iné zariadenie cez infraport. Ako zvonenie si možno vybrať jeden z 32-tónových polyfonických zvukov. Telefón sa pritom veľmi jednoducho ovláda. Výrobca poukazuje nielen na centrálne tlačidlo, cez ktoré sa používateľ dostane jedným klikom k štyrom hlavným funkciám (menu fotoaparátu, telefónny zoznam, hlasitosť zvonenia a správy), ale aj zjednodušené menu.

Vo výbave telefónu pre každodenné používanie je budík, kalkulačka, kalendár, GPRS a WAP 1.2.1 a podpora prediktívneho zadávania textu T9 pri písaní správ.

Batéria telefónu vydrží 8 hodín hovoru a 300 hodín v pohotovostnom režime.

Sony Ericsson sa na trh dostane v dvoch farebných odtieňoch Metallic Black a Light Champagne ešte do leta.

Sony Ericsson K220i

Model K220i je takmer identický s K200i, no používatelia v ňom nájdu ako bonus FM rádio s funkciou RDS a pamäťou na 10 predvolených rozhlasových staníc. Súčasťou výbavy je aj rádiobudík, ktorý v čase budenia automaticky zapne rádio.

Ostatné prvky výbavy sú úplne identické s modelom K200i. Predávať sa začne v rovnakom termíne v dvoch farebných odtieňoch Frost White a Ocean Blue.

Sony Ericsson J110i

Sony Ericsson J110i je najjednoduchší model v ponuke výrobcu. Určený je predovšetkým pre tých zákazníkov, ktorí požadujú telefón s jednoduchým ovládaním na volanie a esemeskovanie. Prekvapí však hrúbkou 17 mm, ktorá predstavuje lepší priemer. Striedmo navrhnutý STN displej telefónu má rozlíšenie 96 x 64 bodov a zobrazuje 65536 farieb. Aj v tomto modeli výrobca kládol dôraz na maximálne zjednodušenie ovládania a použil centrálne tlačidlo na rýchly prístup k štyrom vybraným funkciám: ovládaniu hlasitosti, budíku, adresáru kontaktov a k SMS. Používatelia sa musia uspokojiť so 16-tónovými polyfonickými zvoneniami. Do pamäte sa zmestí 200 kontaktov a 100 SMS alebo EMS správ. Používatelia v telefóne nájdu aj budík, kalkulačku a pripomienkovač. Pri písaní správ si môžu zapnúť slovník na prediktívne písanie.

Batéria vydrží 9 hodín hovoru a 400 hodín v pohotovostnom režime.

Telefón sa dostane do predaja do leta v troch farbách: Soft Cream, Smooth Grey a Precious Purple.

Sony Ericssson J120i

J120 má identické funkcie ako model J110i, no navyše má vo výbave FM Radio s pamäťou na 10 obľúbených rozhlasových staníc. Do predaja sa dostane v rovnakom termíne ako J110i, teda do leta.