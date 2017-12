S čím príde Playstation 3?

O prezentácii samotnej konzoly Playstation 3 na Slovensku sme vás už informovali, no vo to hlavné, čiže kedy konzola dorazí i k nám a za akú cenu, zostávalo opradené tajomstvom. Teraz už všetko vieme a preto príde istotne vhod tematický článok o tom, s čím Playstation 3 príde.

31. jan 2007 o 20:15 Ján Kordoš

Čakali sme dlho, hlavne v porovnaní s ostatným svetom, ale konečne je známe, že Playstation 3 dorazí na európsky trh 23.marca 2007. Celosvetový launch sa tak Sony nepodaril a Starý kontinent si spoločne s Afrikou, Austráliou a krajinami Stredného východu musel počkať na jarné vydanie, posunuté o niekoľko mesiacov oproti Amerike a Japonsku. Playstation 3 je stále pomerne nedostatkovým tovarom, to nás však nemusí trápiť, dostane sa aj k nám. Síce môžeme hádzať na regionálnu politiku Sony psie oči, nič s tým nespravíme. Posunutý dátum vydania však môže mať i kladné stránky. V čase vydania Playstation 3 v ostatných regiónoch totiž vrcholila u nás nákupná horúčka hlavného konkurenta od Microsoftu, Xboxu 360. Povedzme si to úprimne, prvá vlna s nastupujúcou generáciou väčšinou stojí za dve veci. Väčšina kladov sa drží na hladine úchvatného grafického spracovania a skutočné next-gen tituly začnú prichádzať až niekoľko mesiacov po uvedení konzoly na trh. Takže napokon sme až tak neprehlúpili, aj keď čakanie bolo bolestné.

Hardvérovú špecifikáciu spoločne s prvými dojmami ste si mohli prečítať dávnejšie, preto vás rovno odporučíme na starší článok. Ťažisko rozhodnutia či do nového next-genu od Sony ísť alebo nie, bude istotne cena. Tá je stanovená na 599 eúr, čo v prepočte s kurzom slovenskej koruny činí 20,955 Sk. Jednoznačne najvyššie stanovená cena oproti konkurencii (či už Xboxu 360 alebo Wii od Nintenda) má svoje opodstatnenie. Samozrejme je ním najlepší hardvér, ktorý vo svojich útrobách Playstation 3 skrýva. Sony síce na každej konzole prerába, avšak situácia by sa mala otočiť do jedného roku po nástupe na trh. Ak sa čudujete len jednej cene, veď Playstation 3 prišla na trh v dvoch cenových reláciách, máme pre vás odpoveď.

Pri uvedení na trh bude k dispozícii celkovo 1 milión kusov konzol – uvidíme, či Sony svoj sľub dodrží, pretože dodávky do Severnej Ameriky a Japonska sa s proklamovanými údajmi vôbec nezhodovali a dokonca bola v niektorých prípadoch dodaná len polovica sľubovaných kusov. Dôležitejšie však je, že s konzolou dorazí na trh aj tridsiatka hier, ktoré si pekne predstavíme jednu po druhej, hoci o viacerých už vieme more informácií. Za názvom hry nasleduje v zátvorke vydavateľ a forma distribúcie.

Ridge Racer 7 (Namco Bandai Games/SCEE – box)

Tekken: Dark Ressurection (Namco Bandai Games/SCEE – PlayStation Network)

Tradičná bojovka v aréne sa dočká konverzie z prenosného PSP.

Logický rýchlik dobre známy herným nostalgikom, kde je vašou úlohou dostať hlúpučké stvorenia z bodu A do bodu B s čo najmenšími stratami.

Call of Duty 3 (Activision, box)

Ďalší diel strieľačky z vlastného pohľadu, odohrávajúci sa počas Druhej svetovej vojny. Na Xboxe 360 veľa vody nenamútil.

Komixoví hrdinovia si PS3 nemôžu nechať újsť.

Mobile Suit Gundam: Crossfire (Namco Bandai Games, box)

Bitky masívnych robotov akoby vymreli, no vďaka PS3 je tento fakt vyvrátený. Postupne získate možnosť taktického plánovania postupu skupiny mechov.

Ak sa pamätáte na staručké Death Rally, určite vám bude koncept známy, len tá grafika sa podstatne zmenila, k tomu si pripočítame zničiteľné prostredie, obrovské arény a mnoho variant vozidiel.

Ježko s modrými pichliačmi sa vracia, len je otázne či mu grafika bude stačiť a trojrozmerné prostredie nebude príliš mätúce.

Priamy konkurent Tekkenu zrejme získa viac fanúšikov než Dark Resurrection.

World Snooker Championship 2007 (Sega Europe, box)

Biliard síce nepatrí medzi najžiadanejšie hry, ale málokedy išlo o vyslovene prepadáky.

Basketbal konkurujúci EA Sports.

Hokej konkurujúci EA Sports – a výrazne svojho soka prevyšuje.

NBA Street Homecourt (Electronic Arts, box)

Uvidíme ako dopadne pouličný basketbal od EA.

Stálica v PC pretekoch nemá svoju pozíciu na konzolovom trhu nikdy istú, tak uvidíme, či Carbon medzi hráčmi zaboduje.