Blíži sa mimozemská invázia

31. jan 2007 o 14:10 Ján Kordoš

Objavili sa však aj nové infošky ohľadom hrateľnosti, ktorá bude na rozdiel od svojho predchodcu zameraná na tímový postup. Áno, už to nebude len osamelý geroj, ale celá skupina vojakov vystupujúcich pod názvom Special Forces. Prím bude hrať morálka mužstva, ktorá sa bude významne meniť podľa vzniknutej situácie. Najlepšie je uviesť to na príkladoch z bežného života, do hry si to aplikujete využitím svojej bohatej fantázie – keď máme úsmev na tvári, ráno sa neobaríme kávou, v peňaženke nájdeme viac než povestných päť päťdesiat, všetko sa darí, všetci sme spokojní. Keď sa však dôchodca v preplnenej MHD rozhodne postupovať k dverám o dve zastávky skôr, nálada začína stagnovať (rozumej s nepriateľskou prevahou sa do myslí charakterov začne vkrádať neistota, nepresnosť – trochu vám budem pomáhať). Ak okolo prechádzajúce auto ladne vkĺzne svojim kolesom do skutočne obrovskej mláky a hneď zrána vás pokropí ľadová voda, nastúpi na scénu agresivita – podobne v hre, čiže zničením niečoho osobného môže nastať u postavy berserk. Aby to nebolo všetko, so svojim tímom budete komunikovať pomocou kontextových menu, nebudú chýbať taktické zoskupenia a následné strategické postupy či multiplayer so všetkými možnými modmi. A ešte aj ovládateľné vozidlá. A skvostná grafika. Určite aj zvuky. Už len zistiť, či sa to bude skutočne skvostne arkádovo aj hrať a všetci budeme spokojní.

Zdroj: IGN