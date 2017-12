Štúdia potvrdila, že sa bezpečne nedá naraz šoférovať i telefonovať

31. jan 2007 o 13:14 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Jeden z piatich ľudí sa priznal, že nedokáže zároveň šoférovať a telefonovať. Amerických vedcov to podnietilo zaoberať sa tým, prečo niektorí ľudia nedokážu robiť dve činnosti súbežne, zatiaľ čo iným to problém nerobí. Teraz už poznajú aj pravdepodobnú príčinu. Ak musí človek vykonávať dve činnosti súbežne, v mozgu sa údajne objaví zúženina a potom čo začne jedinec vykonávať druhú činnosť, mozog spomalí asi o 300 milisekúnd. Vedci teda na záver vo svojej štúdii nepriamo podporili zákaz telefonovania počas šoférovania. Pri telefonovaní sa totiž šofér začne sústrediť aj na inú činnosť, jeho mozog spomalí, výsledkom čoho môže byť zaváhanie a havária.

Účastníci štúdie mali v rámci pozorovania stlačiť tlačidlo na počítači, ktoré by zodpovedalo jednému z ôsmich priradených zvukov. Bystrosť a rýchlosť však na nich testovali aj inými spôsobmi. Keď ale mali úlohy plniť oddelene, spomaľovanie nenastávalo. Vedci z Vanderbilt University detekovali zmeny na mozgu pomocou zobrazovania magnetickou rezonanciou. Práve takto sa dá pozorovať aktivita mozgu v jeho jednotlivých častiach.

Vedúci štúdie, doktor Paul Dux povedal, že predošlé štúdie tiež preukázali isté zlyhania pri vykonávaní dvoch činností naraz. "Nás zaujímalo, prečo je to tak a kde v mozgu sa to deje. "Podľa výskumu, mozog nie je schopný efektívne spracúvať dve udalosti v rovnakom čase. Ľudia si myslia, že keď použijú hands-free sadu pri šoférovaní, sú v bezpečí, ale nie sú, pretože robia dve činnosti náročné na vnímanie," dodal spoluautor štúdie doktor Rene Marois.

Vo Veľkej Británii začne platiť zákaz telefonovania počas jazdy automobilom od 27. februára. Polícia bude porušenie trestať pokutou vo výške 60 libier, teda asi 3 200 korún a troma bodmi do zápisu. Podľa hovorcu Kráľovskej spoločnosti pre prevenciu nehodovosti (Royal Society for the Prevention of Accidents) výskumy už dávnejšie preukázali, že telefonujúci šofér havaruje štyrikrát častejšie ako ten, čo netelefonuje.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk, publikoval ich odborný časopis Neuron.