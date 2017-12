Kingdom Hearts 2 - cesta za nájdením kráľa pokračuje

Disney a Square Enix opäť raz spojili sily, aby nám priniesli nové dobrodružstvá jedných z najpopulárnejších hrdinov rozprávkovej a fantasy ríše. Kingdom Hearts 2 takmer po roku od svojho vydania prichádza do našich obchodov a s ním i naša recenzia.

31. jan 2007 o 11:25 Ján Pásztor

Cesta za nájdením kráľa pokračuje a s ňou aj gro predošlého konzolového dielu. Kingdom Hearts 2 (ďalej už len KH 2) na rozdiel od svojho predchodcu nastolí množstvo nových otázok. Zápletku z KH 1 „hej, ja mam kľúčomeč, som vyvolený, tak poďme nájsť kráľa“ vystriedala omnoho komplexnejšia zápletka, ktorú ak máte doma malé ratolesti, zatiaľ neznalé anglického slova, si bez vašej pomoci len sotva sami vydedukujú. Krátko po zhliadnutí úvodnej animácie sa hráč ocitne v roli svetlovlasého Roxas po boku neznámej partie. Hra postupne ponúkne niekoľko referencii odkazujúcich na Soru a KH 1. Prvých pár hodín budete riešiť úplne iné záležitosti, než by ste čakali, teda v prípade, že ste originál hrali, ak nie, tak vám možno spočiatku uniknú súvislosti po pasáži s Roxasom. Náplň pokračovania som už naznačil, opäť sa vydávame po stopách kráľa Mickeyho, časom však hráč zistí, že za zmiznutím kráľa a novo nastoleným problémom sužujúcim svety stojí Organizácia XIII. Odhalenie ich pravej podstaty, úmyslov a skutočnosti, kto vlastne postava menom Roxas je, čaká len na vás, svet Kingdom Hearts 2 máte pred sebou.

GRAFIKA 8 / 10

Keď sa obzriem dozadu, stále mám pred očami moment, ako som v jednom z košických obchodov zazrel vo vitrínke dlhoočakávanú novinku menom Kingdom Hearts. Okamžite som siahol po peňaženke a už o niekoľko minút hru vykladal doma. Vložil do mechaniky PS 2 a plný očakávania sledoval obrazovku. Dovtedy vypustené videa a obrázky boli niekoľkokrát naštudované a tak som už mal približnú predstavu o finálnom produkte, no po zhliadnutí animácie predstavujúcej Destiny Island som aj napriek všetkému ostal očarený. Dovtedy by som nikdy nepovedal, aký úžasný výsledok je možné dosiahnuť skombinovaním dvoch odlišných spoločností, dvoch rôznych kultúr. Vidieť magický svet Aladina, akoby vystrihnutého zo seriálu, Clouda šermujúceho mečom na pôde Herkulesa... dnes sú to už iba spomienky na viac než štvorročnú hru. Uplynulo niekoľko rokov a ako to už vo videohernom svete býva zvykom, dočkali sme sa pokračovania. Jeden by si mohol myslieť, že i značne vylepšeného.

Útroby PlayStation 2 za tých niekoľko rokov nahlodal zub času, avšak aj na dnešnú “next-gen“ dobu sa stretávame s technicky úchvatnými titulmi, výnimkami potvrdzujúcimi pravidlo. Kingdom Hearts 2 popravde ani zďaleka nepriniesol očarenie podobné predošlému dielu. Nechápte ma zle, určitý pokrok samozrejme nastal, nie však taký, aby sa hra mohla pokojne postaviť k Resident Evil 4, Final Fantasy XII alebo trebárs Okami. Twilight Town, mesto, v ktorom sa všetko začína, vyzerá, nech už sa naň pozrieme z akéhokoľvek pohľadu, úboho, akoby na ňom pracovalo len Disney Interactive a Square Enix vôbec nepriložil ruku k dielu. Žiaľ takto by som mohol pokračovať ďalej, svet za svetom. V skutočnosti pritom nejde o zhoršenie oproti Kingdom Hearts, ale iba o malý krôčik vpred, zatiaľ čo ostatné tímy a spoločnosti dokázali zo zostarnutej čiernej mašinky vyžmýkať omnoho viac. Kde sa stala chyba? KH 2 teraz umožňuje prechádzať hru aj z pohľadu vlastných očí, čo si vyžiadalo väčšie hardwarové nároky a výkon konzol je nemilosrdne limitovaný, nehovorím ale, že ide o jediný dôvod.

Jedno sa však Kingdom Hearts 2 nedá uprieť. Vynikajúco zvládnuté svetelné efekty a okúzľujúce postavy. Síce nemáme čo dočinenia s druhým Zone of the Enders, ale i tak sa je na čo pozerať (v rámci možností PS 2). Tradičným triumfom Kingdom Hearts sú Disneyho postavičky, farebné, živé, presne ako ich poznáme z rozprávok.

INTERFACE 8 / 10

Pôvodný Kingdom Hearts neoplýval komplexným menu, aké sa na správne japonské RPG patrí, a tak tvorcovia mali čo doháňať. Dnes našťastie môžeme povedať, že v oblasti herných ponúk rozkvitol KH 2 do krásy. Pribudlo mnoho nových možností, pohybov, zbraní a dokonca aj Mooglov. Hlavné menu, ako aj obrazovka počas hry vychádza z predošlého dielu. Podareným prvkom, je zmena dizajnu herných ponúk v ľavom dolnom rohu, ktorá sa prispôsobuje práve navštívenej oblasti. Tým, ktorým by to náhodou prekážalo (neverím, že sa niekto nájde), si môže v menu hry nastaviť pôvodný dizajn. Nakoľko sa ale rozšírili ponuky v hlavnom menu, hra sa po vzore KH 1 drží logického oznamovania novo pribudnutých veciach, informáciách alebo technikách, pokiaľ si ich hráč neprezrie. Do posledného puntíku boli zachované aj prechody medzi jednotlivými pasážami a s nimi spojené najčítavania nových oblasti.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Prvé, čoho si všimnete (samozrejme ak máte aspoň aké také skúsenosti s prvým dielom) je značné zväčšenie rozsiahlosti, o ktorej som už čo to prezradil v preview. Veď takmer trojhodinový úvod sa len tak nevidí. Samotná rozsiahlosť sa však týka aj navštívených oblastí, kedy za týmto účelom pribudli napríklad v začínajúcom meste skateboardy. Hráč na nich môže kedykoľvek naskočiť a znova z nich zísť podľa potreby. Na rozdiel od klasického behu podstatne zrýchľujú presun a navyše umožňujú prevádzať aj niekoľko základných trikov. Tony Hawk to síce nie je, ale snaha autorov sa nedá uprieť. Prelúskaním sa cez úvod čakajú hráča ďalšie zmeny. Ono v podstate pre niekoho, kto hral predošlí diel, môže byť aj pomerne veľký šok, ovládať svetlovlasého Roxas namiesto Soru. Staré známe trio hlavných hrdinov samozrejme ostalo, no k slovu sa dostanú až po spomínanom niekoľkohodinovom úvode. Sora nám však o niečo zostarol a tak okrem novej úlohy dostane aj novy odev.

Súboje taktiež prešli radou zmien a mnohí, nielen hráči, hovoria o zapojení takzvaného taktického elementu, ale pozrime sa novinkám bližšie na zúbok. Celkový systém boja ostal pri starom, teda pri testovaní výdrže tlačidla “X“. Ostatné funkcie aj tak nebudete potrebovať a už vonkoncom nebudete strácať čas ich skúšaním, možno raz, aby ste videli efekt, prípadne animáciu s nimi spojenú. V prvom dieli sa tento stav pohyboval aspoň na hranici únosnosti, keďže hra bola vyvážená medzi sekaním hlava nehlava, príbehovými animáciami a pobehovaním sem a tam. Kingdom Hearts 2 je viac než dvakrát taký rozsiahly než originál a počet súbojov k tomuto faktu vzrástol neúmerne. Tým ba priam až nehorázne trpí nový diel a to aj napriek skutočnosti, že sa tomu tvorcovia snažili zamedziť. Prvou a žiaľ aj jedinou aktívne využívanou novinkou je pridanie akčného tlačidla počas niektorých animácii alebo v priebehu súboja. Podobne ako v God of War alebo Resident Evil 4 i tu toto spestrenie herného obsahu funguje absolútne bezproblémovo a intuitívne. Druhou novinkou je pribudnutie tretej energie, tzv. Drive, vďaka ktorej sa Sora dokáže zmeniť na jednu zo získaných foriem, čím sa mu zvýši sila, obratnosť, rýchlosť a predovšetkým bude šermovať dvoma kľúčomečmi naraz.

Pre milovníkov summonov z predošlého dielu mám dobrú správu. Svoje miesto si znovu našli, ale za akú cenu? Ak ste ich sotva využívali už v minulom dobrodružstve, v KH 2 si na nich ani nespomeniete. Hlavným mínusom je zredukovanie ich počtu a pridelenie tým zopár pozostalým väčšieho priestoru. Tentoraz sa im rovnako ako Sorovi, Donaldovi, či Goofymu zvyšujú úrovne, no na to aby sa zdokonaľovali, ich musí hráč poctivo používať a kto by obťažoval sám seba zbytočným trénovaním slabých stvorení, aby po čase dosiahli vašu úroveň spred niekoľkých hodín, ale budiš, určite sa nájde niekto, kto si ich obľúbi. Nápady sa cenia, ale tentoraz nepadli na úrodnú pôdu. Obyčajné útoky sú aj naďalej dostatočne silné na porazenie všetkých nepriateľov vrátane bossov a k tomu všetkému stačí tak málo, neustále a dookola stláčať “X“. Vari najväčším prínosom popri uvedení akčného tlačidla je mapa vesmíru a zatraktívnenie Gummi Ship. Prechádzanie medzi jednotlivými svetmi prebieha opäť prostredníctvom minihier po prekročení hviezdnych brán, no v porovnaní s KH 1 pôsobia o fúz príťažlivejšie. Na druhej strane mapa vesmíru prešla rozsiahlejšími zmenami a v súčasnej podobe pripomína svetovú mapu starších dielov FF pre PS One. Hráč má tak doslova celý vesmír ako na dlani a medzi zmenšeninami svetov prechádza miniraketou.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Kingdom Hearts 2 pokračuje v šľapajach svojho predchodcu a do našich obývačiek znovu pritiahol kvalitný hollywoodsky dabing. All-star tím otvára Haley Joel Osment (Šiesty zmysel) ako hlavný hrdina hry, Sora. Christopher Lee (Pán Prsteňov: Spoločenstvo prsteňa) ako Diz, Mena Suvari (Americká krása) ako Aerith, Gwendoline Yeo (Zúfalé manželky) ako Paine a mnoho ďalších. Chýbať samozrejme nesmú ani známe hlasy zo série Final Fantasy. Samotné zvuky ako také sú prebrané z Kingdom Hearts, nejedná sa teda o nič výnimočné, pokriky a rôzne iné pazvuky si tak znova užijete do sýtosti.

HUDBA 9 / 10

Hudobný doprovod našťastie ostal svetlou stránkou hry. Veď koniec koncov čo sa už len dá pokaziť na tradičných Disneyho skladbách v kombinácii s originálnymi počinmi skomponovanými samotným Nobuo Uematsu. Môjmu uchu však napríklad viac lahodila úvodná skladba v origináli, ako v jej súčasnej podobe po preložení.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

K dispozícii sú na výber dve obtiažnosti. Nastavením ľahšej prejdete hrou sťa nôž maslom, čím sa ale zvýrazni monotónnosť a stereotyp. Nepriatelia nebudú predstavovať žiadnu výzvu a nekonečné stáčanie x by už mohlo niekomu prerásť cez hlavu. Avšak zároveň treba povedať, že ide o ideálnu obtiažnosť, ak hru kupujete vašim milovaným dietkam. Hardcore hráči si žiaľ ani pri náročnejšej obtiažnosti neužijú svoje.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Kingdom Hearts 2 prichádza v temnejšom kabáte, pričom sa stále snaží udržať mladšie publikum. Z môjho pohľadu tvorcovia stúpili vedľa, zväčšili pôvodný obsah, ale novinky pridané do hry vôbec nezakomponovali tým správnym spôsobom a tak vo výslednom efekte sa iba zvýraznili skryté chyby predošlého dielu. Kingdom Hearts 2 však stále patrí k tým lepším počinom na poly akčných RPG pre dosluhujúcu PlayStation 2. Ak máte doma malé ratolesti, milujete tento žáner, alebo ste fanúšikom, či už Disneyho alebo Final Fantasy postáv, vydajte sa po stopách kráľa Mickeyho, čakajú vás desiatky hodín (miestami monotónnej) zábavy.