T-Com od 1. februára znižuje ceny volaní do mobilných sietí v balíčkoch Mobil

T-Com prichádza od 1. februára 2007 so zmenami v portfóliu balíčkov Mobil pre bytových i firemných zákazníkov. Balíčky znižujú ceny volaní do všetkých mobilných sietí.

31. jan 2007 o 9:38

T-Com prichádza od 1. februára 2007 so zmenami v portfóliu balíčkov Mobil pre bytových i firemných zákazníkov. Táto skupina prídavných produktov znižuje ceny volaní do všetkých mobilných sietí. Pod značkou T-Com dochádza k zmene zloženia existujúcich programov – pri niektorých sa zníži cena za minútu volania do mobilnej siete, pri iných získajú záujemcovia za rovnakú cenu aj väčší počet voľných minút, aj výhodnejšiu cenu.

Balíčky pre bytových zákazníkov

Bytoví zákazníci si môžu naďalej objednať dva balíky: Mobil a Mobil Aktiv. K dispozícii sú pre majiteľov programov Doma Extra, Doma Maxi, Doma Pohoda, Doma Standard a pre všetky ISDN programy.

Balíček Mobil si ponecháva rovnakú cenu 34,50 Sk mesačne. Zákazníci však získajú nižšiu cenu pre volania do mobilných sietí v silnej i slabej prevádzke. Namiesto 5,83 Sk budú platiť 4,75 Sk za minútu hovoru.

Balíček Mobil Aktiv je aktualizovanou verziou balíčku Mobil 20. Nová verzia produktu ponúka jednak nižšiu cenu pre volania do mobilných sietí v silnej i slabej prevádzke (4,75 Sk za minútu hovoru) a zároveň bude obsahovať 25 voľných minút do mobilných sietí. Mesačný poplatok za Mobil Aktiv bude rovnaký ako pri Mobil 20 – t.j. 105,90 Sk.

Balíčky Mobil a Mobil Aktiv si môžu objednať aj zákazníci volacieho programu Doma Mini. Ich mesačné poplatky budú zhodné, ale pre volania do mobilných sietí platí cena 5,83 Sk za minútu hovoru.

Balíčky pre firemných zákazníkov

Pre firemných zákazníkov je určená dvojica balíčkov Biznis Mobil a Biznis Mobil Aktiv.

Biznis Mobil ponúkne zákazníkom za cenu 59 Sk mesačne možnosť volať do mobilných sietí za 3,99 Sk za minútu hovoru v silnej i slabej prevádzke.

Biznis Mobil Aktiv je aktualizovanou verziou balíčku Biznis Mobil 60. Nová verzia produktu ponúka nižšiu cenu pre volania do mobilných sietí v silnej i slabej prevádzke (3,99 Sk za minútu hovoru) a zároveň bude obsahovať 70 voľných minút do mobilných sietí. Mesačný poplatok za Biznis Mobil Aktiv bude rovnaký ako pri Biznis Mobil 60, t.j. 269 Sk.



Poznámka redakcie: Ceny pre biznis zákazníkov uvádzame bez DPH.