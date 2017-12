T-Com pripravil akciu pre nových domácich i firemných zákazníkov na pevných linkách

Bytoví i firemní zákazníci T-Comu môžu v čase od 1. februára do 31. mája 2007 využiť viaceré zaujímavé akcie na hlasové programy.

31. jan 2007 o 9:13

Záujemcovia môžu naďalej využívať permanentné výhody bezplatných volaní v programoch Doma Extra, Pohoda, Maxi i Uni resp. Biznis Mesto a Biznis Slovensko. Zároveň môžu v nasledujúcich štyroch mesiacoch využiť ďalšie zvýhodnenia pre ich hlasovú prevádzku. Podmienkou na získanie benefitov je podpísanie záväzku k programu na dĺžku 18 mesiacov.

Ponuka pre bytových zákazníkov

Doma Extra – flat program aj pre SMS

Doma Extra ostáva aj naďalej plnohodnotným flat programom pre neobmedzené volania do slovenských pevných sietí v silnej i slabej prevádzke za 593,80 Sk mesačne. T-Com však prináša v rámci akcie pre Doma Extra dve novinky:

a) bezplatné používanie balíčka Mobil na 12 mesiacov, vďaka ktorému získajú zákazníci volania do mobilných sietí za 4,75 Sk za minútu

b) neobmedzený počet voľných SMS do pevných sietí a 10 SMS do mobilných sietí každý mesiac na obdobie 12 mesiacov

Kredit na volania a SMS

Zákazníci využívajúci jeden z programov Doma Uni, Maxi, Pohoda alebo Standard získajú špeciálny mesačný kredit na volania na 12 mesiacov, odvedený od výšky mesačného poplatku za program. Kredit na volania sa začne uplatňovať po vyčerpaní voľných minút v programe. Pri trojici programov Doma Uni (20, 40, 60) možno kredit využiť na volania do všetkých pevných i mobilných sietí v SR. Pri programoch Doma Maxi, Pohoda a Standard sa kredit dá čerpať na volania do pevných sietí. Vďaka tejto akcii získajú zákazníci za paušál oveľa viac ako doteraz.

Zákazníci s jedným z programov Doma Uni, Maxi alebo Pohoda získajú navyše aj špeciálny kredit na SMS na 12 mesiacov, vďaka ktorému môžu mesačne poslať 10 SMS do pevných i mobilných sietí na Slovensku.

Podľa tabuľky môžu ušetriť zákazníci uvedených programov za rok používania 3556 až 6055 Sk.

Volací program Mesačný kredit Ročný kredit spolu Volania v rámci kreditu Hovory SMS Hovory + SMS Uni 60 475 Sk 30 Sk 6055 Sk pevné a mobilné siete v SR Doma Maxi 391,50 Sk 30 Sk 5055 Sk pevné siete v SR Uni 40 391,50 Sk 30 Sk 5055 Sk pevné a mobilné siete v SR Doma Pohoda 356 Sk 30 Sk 4627 Sk pevné siete v SR Uni 20 320 Sk 30 Sk 4198 Sk pevné a mobilné siete v SR Doma Standard 296 Sk 30 Sk 3556 Sk pevné siete v SR

Zvýhodnený volací program

Zákazníci so Zvýhodneným volacím programom si môžu aktivovať jeden z volacích programov Doma Pohoda, Maxi, Extra alebo Uni 20, 40 či 60 a pri prechode na nový program získajú zľavu na paušál vo výške 316,50 Sk na prvé tri mesiace. Podmienkou využitia tejto akcie je viazanosť k novému programu na 12 mesiacov.

Ceny pre domácich zákazníkov uvádzame vrátane DPH.

Ponuka pre firemných zákazníkov

Biznis Mesto a Biznis Slovensko – flat programy aj s SMS

Dvojici programov Biznis Mesto a Biznis Slovensko ostáva permanentný benefit neobmedzených volaní pre miestne resp. miestne i medzimestské volania. V rámci novej akcie môžu zákazníci využiť:

a) bezplatné používanie balíčka Biznis Mobil na 12 mesiacov, vďaka ktorému zákazníci volajú do mobilných sietí za 3,99 Sk za minútu

b) neobmedzený počet voľných SMS do pevných sietí a 10 SMS do mobilných sietí každý mesiac na obdobie 12 mesiacov

Kredit na volania a SMS

Zákazníci využívajúci jeden z programov Biznis Standard/Aktiv, Biznis Uni 50/150 resp. ISDN Klasik/Profi či ISDN Uni 100/200 získajú špeciálny mesačný kredit na volania na 12 mesiacov. Kredit na volania sa začne uplatňovať po vyčerpaní voľných minút v programe. V závislosti od zvoleného programu možno využívať kredit na volania nielen do pevných i mobilných sietí na Slovensku, ale aj do pevných sietí krajín 0. a 1. pásma.

Pri každom biznis programe získajú klienti aj špeciálny kredit na SMS na 12 mesiacov, vďaka ktorému môžu mesačne poslať 10 SMS do pevných i mobilných sietí na Slovensku.

Podľa tabuľky môžu ušetriť zákazníci uvedených programov za rok používania 5 088 až 9 288 Sk bez DPH.

Volací program Mesačný kredit Ročný kredit spolu Volania v rámci kreditu Hovory SMS Hovory + SMS Klasická telefónna linka Biznis Uni 150 749 Sk 25 Sk 9288 Sk pevné a mobilné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma Biznis Aktiv 499 Sk 25 Sk 6288 Sk pevné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma Biznis Uni 50 449 Sk 25 Sk 5688 Sk pevné a mobilné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma Biznis Standard 349 Sk 25 Sk 4488 Sk pevné siete v SR ISDN linka Biznis ISDN Uni 200 599 Sk 25 Sk 7488 Sk pevné a mobilné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma Biznis ISDN Profi 549 Sk 25 Sk 6888 Sk pevné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma Biznis ISDN Uni 100 499 Sk 25 Sk 6288 Sk pevné a mobilné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma Biznis ISDN Klasik 399 Sk 25 Sk 5088 Sk pevné siete v SR,

pevné siete krajín 0. a 1. pásma

Všetky ceny pre firemných zákazníkov uvádzame bez DPH.