Operátori boj o roaming zrejme prehrali - Európska únia im určí pevné ceny, za ktoré budeme volať

30. jan 2007 o 15:34 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - V Európe existujú neoprávnené rozdiely pri účtovaní hovorov v roamingu. Ako informoval agentúru SITA europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD), v utorok to konštatoval Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárstvo a menovú politiku. "Európsky parlament by mal v máji schváliť dokument, ktorým stanoví maximálne ceny pre roaming. Toto nariadenie by malo byť účinné od 1. januára 2008," uviedol Maňka. Podľa neho so znížením cien za roaming súhlasia aj niektorí európski mobilní operátori.