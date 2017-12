Európska únia chce pri využívaní roamingu pevné ceny

30. jan 2007 o 15:07 SITA

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Klienti mobilných operátorov, ktorí využívajú roaming, by mali mať možnosť už toto leto telefonovať za pevne stanovené sadzby. Presadzujú to orgány Európskej únie (EÚ), pričom roamingové ceny by mali mať formu "Ochrannej tarify". Podľa posledných návrhov by táto tarifa mala byť na úrovni približne 50 eurcentov za odchádzajúci a 25 eurocentov za prichádzajúci hovor v rámci EÚ. "Zatiaľ nebola dosiahnutá dohoda na úrovni pracovnej skupiny, pretože niekoľko členských štátov predložilo vlastné návrhy," informoval na konferencii Telekomunikácie SR 2007 riaditeľ odboru ekonomickej regulácie Telekomunikačného úradu SR Pavol Gerhat.

Hlavné rozpory medzi členskými štátmi a európskymi orgánmi spočívajú podľa Gerhata v rozdielnych názoroch na uplatnenie maloobchodnej regulácie a stanovenie maximálnych cien. Podľa posledných návrhov vypracovaných už pod nemeckým predsedníctvom by zákazníci okrem "ochrannej tarify", ktorú im operátor musí ponúknuť, mohli využiť aj iné roamingové tarify. Aj tie by však mohli byť regulované v prípade, že presiahnu vypočítané priemerné ceny. Okrem diskusie o roamingových poplatkoch európske orgány debatujú aj o možnosti vytvorenia nadnárodného regulátora pre oblasť telekomunikácií. Ako sa však zhodla väčšina účastníkov diskusie na konferencii Telekomunikácie SR 2007, takýto model regulácie by z pohľadu Slovenska nebol ideálny z dôvodu špecifík malého trhu.

Ďalšou témou konferencie bol model fungovania mobilného virtuálneho operátora (MVNO). Ako informoval marketingový riaditeľ Mobile Entertainment Company, a.s. Bratislava David Seibert, jeho firma chce v rámci tohto modelu ponúkať služby v rámci krajín V4. Firma chce ponúknuť najmä služby zamerané na dodávanie špecifického obsahu, ktorý je možné prostredníctvom mobilu získať. Nový virtuálny operátor chce služby ponúkať vopred zadefinovanému segmentu zákazníkov a to v prvej fáze na Slovensku a v Poľsku. Zakladateľom Mobile Entertainment Company je súkromná investičná skupina Penta Investment. Ako pre agentúru SITA uviedol jej investičný riaditeľ Marek Ondrejka, na Slovensku chce jej virtuálny operátor začať ponúkať služby už počas tohtoročného leta.

MVNO ponúka služby za pomoci infraštruktúry už existujúcich mobilných operátorov. Rokovanie o jej možnom poskytnutí spoločnosti Mobile Entertainment Company však predstavitelia Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko zatiaľ nekomentovali.