Kampaň za elektronické recepty

Čo najrýchlejší prechod z papierových receptov na elektronické by mohol zachrániť ľudské životy. Tvrdí to skupina amerických lekárov a lekárnikov, ktorí spustili iniciatívu za rýchlejšie presadzovanie receptov v digitálnej podobe.

31. jan 2007 o 0:00 (reuters)

redísť problémom s málo čitateľným rukopisom lekárov, ktorý vedie k mnohým omylom a niekedy dokonca k smrti pacienta. Podľa štúdie Národnej iniciatívy pre elektronické recepty v Spojených štátoch pre triviálne chyby pacientov ročne zomrie 7000 ľudí a 1,5 miliónu ľudí je poškodené zdravie. „V 21. storočí by už čitateľnosť lekárovho rukopisu nemala rozhodovať o tom, či bude pacient žiť, alebo nie,“ povedal bývalý šéf americkej Snemovne reprezentantov Newt Gingrich, ktorý pracuje v Centre pre transformáciu zdravotného systému. „Sys­tém papierových receptov sa za posledných 200 rokov vôbec nezmenil. Nemôže však už existovať žiadne ospravedlnenie pre medicínske chyby, ktoré sú spôsobené takým zastaralým systémom, ktorý môže byť ľahko zmodernizovaný,“ dodal Gingrich. Systém elektronických receptov, keď lekár posiela recept lekárnikovi cez internet, už dnes v USA funguje na NationaleRx.com. Používa ho zatiaľ len pätina lekárov.