RSS: Informácie, spojte sa

Technológia využívaná zatiaľ len malou časťou surfistov môže skrátiť čas, ktorý potrebujete na načerpanie informácií z viacerých zdrojov.

31. jan 2007 o 0:00 (reuters, tb)

RSS je jedna z najužitočnejších vecí na internete, o ktorých doteraz väčšina ľudí nikdy nepočula. Kandidát na titul najhoršie pomenovanej technológie na svete, ale pritom vám môže ušetriť množstvo času a uľahčiť používanie webu.

Technológia RSS umožňuje surfistom byť informovaní o aktuálnych novinkách na ich obľúbených stránkach, ale napríklad aj o akciových ponukách webových obchodov.

Namiesto vpisovania piatich rôznych webových adries, keď chcete zistiť, čo je nové na sme.sk, Zozname, blogu vášho bratanca a podobne, stačí, ak si nájdete RSS týchto stránok a vždy, keď na nich niečo nové pribudne, samy vás na to upozornia. Zoznam svojich obľúbených stránok si môžete vytvoriť v špeciálnom programe (RSS čítačke), alebo aj na jednej z na to určených webových stránok. Namiesto návštevy viacerých serverov tak postačí, ak si otvoríte jedinú vlastnú stránku a uvidíte tam najnovšie správy zo všetkých zvolených webov.

Jedným z už presvedčených je bloger Jeff Jarvis. „Už som úplne prestal používať záložky (bookmarky),“ hovorí. „Ak nejaká stránka nemá RSS, pekne ma to rozčuľuje.“ RSS však podľa odhadu agentúry Forrester zatiaľ používajú len dve percentá ľudí pripojených na internet. Prečo tak málo?

Prvým dôvodom môže byť odstrašujúci názov. A potom sú tu tie oranžové tlačidlá s nápisom RSS, ktoré nachádzame na mnohých weboch. Ak na ne kliknete, zobrazí sa len množstvo nezrozumiteľného kódu. To nie je najlepšia cesta k popularite.

„RSS je otrasný názov,“ hovorí analytička firmy Forrester Charlene Li. „A tie malé oranžové štvorčeky tiež nepomáhajú.“

Väčšina ľudí na webe nechápe, že na RSS ikonky netreba klikať, pretože výsledkom kliknutia nebude nič zmysluplné. Správnym prístupom je skopírovať si odkaz na RSS a vložiť ho do špeciálneho programu – RSS čítačky. Absencia takýchto inštrukcií na väčšine webov však zatiaľ odsudzuje technológiu RSS do pozície hračky pre počítačových nadšencov.

Mnohé veľké spravodajské servery sú však odhodlané čo najskôr to zmeniť. Denník New York Times napríklad chce v najbližších mesiacoch ponúknuť novú podobu RSS so svojimi článkami, ktorá pošle do histórie zmätočné stránky s nezrozumiteľným kódom. Na stránku denníka si budú môcť čitatelia pridať RSS adresy iných zdrojov, hoci i konkurenčných novín, a ich články sa budú zobrazovať priamo vedľa textov domovského denníka.

Mnohí tiež stavajú na to, že začať používať RSS je už dnes jednoduchšie ako pred pár mesiacmi. Čítačku RSS článkov už obsahujú najnovšie verzie oboch najpopulárnejších internetových prehliadačov, Internet Explorer i Firefox. Ešte jednoduchšie je využiť niektorú z webových stránok, kam si môžete vložiť RSS z iných zdrojov – vyskúšať možno napríklad Netvibes.com, Bloglines.com či Newsgator.com.