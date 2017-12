Európa chce otvoriť iPod

Európske krajiny chcú prinútiť firmu Apple, aby prestala spotrebiteľov nútiť kupovať si jej vlastné prehrávače.

31. jan 2007 o 0:00 (reuters, tb)

Nórsko pritvrdilo vo svojom boji proti internetovému obchodu s hudbou Apple iTunes. Minulý týždeň nórsky spotrebiteľský ombudsman firme nariadil najneskôr do začiatku októbra upraviť svoj systém tak, aby sa dali kúpené skladby prehrávať na ľubovoľných MP3 prehrávačoch, nielen na iPo­doch od Apple.

Ombudsman, ktorý má v Nórsku rozsiahle právomoci, už minulý rok rozhodol, že snahou donútiť ľudí na kúpu iPodu, ak chcú piesne z iTunes počúvať, Apple porušuje nórske zákony.

Toto rozhodnutie inšpirovalo aj ďalšie európske krajiny na to, aby začali situáciu preverovať. Spotrebiteľské organizácie z Nemecka, Francúzska Fínska a Nórska sa minulý týždeň dohodli na spoločnom stanovisku, podľa ktorého Apple obmedzuje práva zákazníkov voľne disponovať s kúpenou hudbou a skopírovať si ju na iné zariadenia.

„Veríme, že zákazníci majú právo prehrať si hudbu zakúpenú na internete na takom zariadení, ktoré si sami vyberú. Podmienky (iTunes) to neumožňujú alebo to robia veľmi nepohodlným, sú preto neférové a mali by byť vyhlásené za neplatné,“ píše sa vo vyhlásení spotrebiteľských združení.

Previazanie iTunes a iPodov je základným kameňom výrazného úspechu Apple pri predaji prehrávačov i samotnej hudby. Ak by súd nariadil uvoľnenie reštrikcií, prinieslo by to väčšiu slobodu zákazníkom a šancu pre konkurenciu, ale zrejme tvrdý úder pre príjmy firmy.