Hybridné DVD vraj trh nespasia

DVD podporujúce Blu–ray i HD DVD vojnu formátov, nevyriešia, ale zhoršia, tvrdia odborníci.

31. jan 2007 o 0:00 (čtk, reuters)

Súboj dvoch formátov novej generácie DVD nosičov nebude – neukončia ani prístroje, ktoré pracujú s oboma technológiami. Podľa expertov naopak univerzálne produkty vojnu technológií len predĺžia a zmätú spotrebiteľov.

Nová generácia DVD nosičov sa dostáva na trh práve tento rok a má priniesť vyššiu kvalitu obrazu a viac interaktívnych funkcií. Dva rôzne štandardy, Blu-ray od Sony a HD DVD od Toshiby, však navzájom nie sú kompatibilné a nie všetky nové DVD teda pôjdu prehrať na všetkých no­vých prehrávačoch.

Kórejská firma LG Electronics nedávno predstavila prvý hybridný prehrávač, ktorý zvládne oba formáty. Po počiatočnom nadšení však experti začínajú byť skeptickí. „Podľa mňa to nemá zmysel,“ povedal riaditeľ Vivid Entertainment, ktorá sa zameriava na zábavu pre dospelých a oba formáty podporuje. „Teraz budeme mať tri typy diskov namiesto dvoch a to bude znamenať ďalšie náklady,“ dodal. Prehrávač od LG sa začne pod názvom Super Multi Blu Player predávať v USA už od zajtra. Podľa LG, ktorá patrí do tábora Blu-ray, tým jeho partnerom žiadna ujma nevznikne. Mnoho propagátorov tejto technológie vrátane Philipsu krok LG nenadchol. „Neveríme, že sa tým odvetvie zjednotí,“ uviedol šéf marketingu vo Philipse Lucas Covers. „Len vznikne zmätok a vzrastú náklady.“

„Vyrobiť duálny disk je dvakrát také ťažké a dvakrát také drahé,“ súhlasí prezident divízie domáceho videa zo štúdia Buena Vista Bob Chapek. Sám nebude duálne disky nikdy presadzovať.

Podľa analytika Richarda Dohertyho zo spoločnosti Envisioneering hybridné disky spôsobia väčšiu škodu Blu-ray než HD DVD. Druhý formát, podporovaný aj Microsoftom, má totiž slabšiu podporu filmových štúdií a hybridné DVD mu dodáva viac legitimity.