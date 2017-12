Pavol Lančarič v rozhovore: Investícia do 3G mala zmysel

GSM oslávil na Slovensku 10 rokov svojej existencie. Rovnaké výročie oslávil aj v spoločnosti Orange Slovensko aj jej generálny riaditeľ.

31. jan 2007 o 13:54 Ivan Kahanec

GSM - digitálny systém pre mobilnú komunikáciu oslávi v týchto dňoch na Slovensku 10 rokov svojej existencie. O pár dní oslávi desať rokov v spoločnosti Orange Slovensko aj jej generálny riaditeľ. Príchodu tretieho hráča na slovenský mobilný trh sa veľmi neobáva. Generálny riaditeľ Orange-u PAVOL LANČARIČ.

Obávate sa príchodu tretieho hráča na slovenský mobilný trh, Telefónici O2, a prípadného odlivu klientov od Orange-u k O2?

"O2 je dcérou veľkej renomovanej firmy a máme pomerne dobre zmapované jej pôsobenie v iných krajinách a regiónoch. Pre nás to nie je neznámy hráč. Nemôžem však povedať, že by sme z dôvodu ich príchodu očakávali nejaký úbytok klientov. Pohyby klientov na trhu budú, no predpokladáme, že sa aj nám podarí ich získavať. Navyše O2 bude nový hráč, ktorý bude začínať úplne od začiatku, takže si nemyslím, že by odliv klientov od nás mal byť nejaký zásadný."

Prinesie príchod O2 na trh pokles cien?

"Ceny sa stále menia a prakticky u všetkých služieb za posledných 10 rokov poklesli. Očakávať, že by ceny boli strnulé a nevyvíjali sa, by bolo rovnako nezmyselné, ako očakávať, že príchod nového hráča na tento trh by mal priniesť dramatickú zmenu."

Máte už s O2 dohodu o prepojení sietí?

"Niektoré predbežné dohody už máme, ale nie všetky sú zatiaľ podpísané. Je to však len otázkou času. Máme napríklad podpísanú zmluvu o prenose čísel medzi operátormi. Na tejto dohode sme získali všetci traja, pretože ak by sa O2 rozhodla budovať vlastný systém, tak by na neho minula podstatne viacej peňazí. A hoci konkurencia bude ostrá, sú veci, kde jednoducho musí zvíťaziť zdravý rozum."

Do technológií tretej generácie investoval Orange veľa prostriedkov. Oplatila sa táto investícia?

"Keď sme spúšťali 3G sieť, tak sa nás novinári pýtali na naše očakávania. Ja som povedal, že to bude na konci roku šesťciferné číslo, teda sto a viac tisíc. Pred Vianocami sa to blížilo k 200-tisíc. Ak sa pozrieme na využívanie služieb tak sa zdá, že investícia mala zmysel. Priemerný výnos z klienta (ARPU) na 3G je výrazne vyšší ako na GSM. A to aj napriek tomu, že ceny sú rovnaké ako na GSM. Služby siete tretej generácie ponúkajú väčší komfort a má o ne záujem tá lepšia časť klientely, ktorá tieto služby aj viac využíva."

Európska komisia sa snaží vytvoriť tlak na operátorov, aby znížili ceny volaní v zahraničí. Je regulácia roamingových poplatkov cestou pre zníženie cien?

"Pre nás ako Orange Slovensko a tým aj pre našich zákazníkov bude výhodné, ak ceny roamingových prepojovacích poplatkov pôjdu dole. Boli naozaj dosť vysoké, no debaty na úrovni telekomunikačných skupín, ale aj medzi skupinami prebiehali veľmi intenzívne dávno predtým, ako sa začala iniciatíva eurokomisie. Je v poriadku, že existuje aj tlak zo strany eurokomisie na zníženie cien, dôležitejšie však je to, ako sa celá regulácia upraví. Vytvárať tlak a direktívnu a tvrdohlavú reguláciu systémom "tak to bude ako my povieme", nie je dobré. Zlá regulácia by mohla ohroziť investície operátorov a prinášanie nových služieb. Snáď nechceme, aby ostala mobilná komunikácia pri telefonovaní a esemeskovaní. Neviem, či toto bolo cieľom hry. Som však optimista a verím, že dôjde k prijateľnej dohode medzi regulátormi, komisiou a operátormi."

Hovorí sa o tom, že vysoké ceny roamingových poplatkov držia najmä južné krajiny. Je to pravda?

"Kúsok pravdy na tom môže byť. Títo operátori totiž musia investovať veľa peňazí na to, aby mali dostatočné kapacity v sieti v sezóne, kedy majú veľký nárast počtu klientov. Mimo nej ostáva táto kapacita nevyužitá. Z pohľadu biznisu to znamená, že časť investícií sa im musí vrátiť nie počas 12 mesiacov v roku, ale počas troch. Pri snahách komisie mi vadí, že sa má rovnakým spôsobom regulovať celá Európa bez ohľadu na rozdiely medzi krajinami."

Eurokomisia chce tlačiť dole aj ceny prepojovacích poplatkov v rámci krajín. Je takáto regulácia u nás potrebná?

"Prepojovacie poplatky u nás od 1. januára klesli asi o 7 percent na približne 3,72 koruny za minútu. Klesli zo 4,01 koruny bez akejkoľvek regulácie. Táto cena je hlboko pod priemerom únie, ktorá bola regulovaná. Myslím si, že je to číslo, ktoré je reálne, a predpokladám, že ešte bude klesať. Prepojovacie poplatky smerom z mobilnej siete na fixnú sieť sú však vyššie ako je priemer v únii. Je to podľa mňa otázka roka, kedy bude aj táto úroveň porovnateľná s priemerom európskej dvadsaťpäťky."

Pomohli k poklesu prepojovacích poplatkov aj rokovania s O2?

"Ani nie, lebo O2 ešte nebolo v čase rokovaní o prepojovacích poplatkoch hráčom s reálnou sieťou. Neobchádzali sme ich, no ak hovoríme o ich váhe pri rokovaniach, nemal by jej byť prisudzovaný väčší význam, aký v skutočnosti má. Reálna šanca O2 ovplyvniť prepojovacie poplatky príde v septembri tohto roka, keď začne nové kolo rokovaní pre rok 2008. Tie minuloročné boli dvojstranné, nerokovali sme teda všetci traja za jedným stolom."

