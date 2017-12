Čo nás čaká v tomto roku? Telefonovanie v lietadle, tretí a štvrtý operátor a rozmach Triple Play

Mesačník S-bajt, ktorý vychádza ako príloha denníka SME priniesol prehľad troch najzaujímavejších služieb, ktoré budú hitom roka 2007.

31. jan 2007 o 13:50 Ivan Kahanec

- Ahoj, neruším ťa?



- Kde si?

- Nazdar, práve prelietame nad rakúskymi Alpami.

- Nad Alpami...? Prelietaš? A ako to, že telefonuješ?

Tak, aj takto by mohli prebiehať niektoré telefonáty cez mobilné telefóny v tomto roku. Po dlhých rokoch, keď bolo telefonovanie v lietadle z bezpečnostných dôvodov zakázané, si budú môcť pasažieri z lietadla zavolať z vlastného mobilu.

Na európskom kontinente bude jednými z prvých aerolínií, ktoré telefonovanie v oblakoch umožnia, írska spoločnosť Ryanair. Tomasz Kulakowski, zástupca spoločnosti pre strednú Európu, povedal, že prvé lietadlo spoločnosti vybavené systémom pre mobilné telefonovanie začne lietať v polovici tohto roka. O šesť mesiacov neskôr by malo byť podľa plánu možné telefonovať zo všetkých lietadiel Ryanairu.

O možnosti telefonovania v lietadlách uvažuje aj konkurenčný nízkonákladový prepravca SkyEurope. Podľa hovorkyne spoločnosti Gabriely Horváthovej sa momentálne uskutočňujú rokovania s poskytovateľmi technických riešení.

Telefonovanie z lietadla však nebude lacnou záležitosťou. Dá sa totiž očakávať, že sa aerolínie budú snažiť o to, aby sa im čo najskôr vrátili náklady na techniku, ktorá telefonovanie v lietadle umožní. O to viac, ak pôjde o nízkonákladové spoločnosti.

Po technickej stránke to bude podobné, ako keby bol cestujúci v roamingu, v zahraničí. Jeho mobilný telefón sa prihlási do siete operátora, ktorý bude fungovať podobne ako virtuálny operátor v rámci napríklad celej Európskej únie. Platiť sa bude zrejme za prevolané minúty. Aj preto, že ak by sa platil len paušál bez obmedzenia, tak by bol buď príliš vysoký a bežným ľuďom nedostupný, alebo by sa to nevyplácalo aerolíniám.

Tretí a štvrtý operátor

Aj napriek tomu, že sa okolo výberového konania na tretieho operátora objavili spory, dá sa očakávať, že jeho víťaz - Telefónica O2 - o pár týždňov začne poskytovať služby a zo slovenského trhu v najbližšom čase neodíde. Zákazníci si od tretieho operátora sľubujú najmä zníženie cien volaní a lepšiu starostlivosť o zákazníka.

Oboje sa zrejme stane skutočnosťou. O2 pre svojich prvých klientov ponúka doživotne volania vo vlastnej sieti za 2 koruny za minútu s DPH. Najmä v silnej prevádzke je to bezkonkurenčná cena - vynímajúc špeciálne ponuky volaní zdarma od súčasných operátorov Orange-u a T-Mobilu.

Tento rok by mohol na slovenský trh vstúpiť aj ďalší operátor. Pôjde však o virtuálneho operátora, teda takého, ktorý nebude stavať vlastnú sieť, ale bude využívať sieť Orange-u alebo T-Mobilu.

Okrem poklesu cien domácich hovorov možno očakávať aj lepšiu starostlivosť o existujúcich klientov. Nový operátor totiž bude loviť najmä medzi klientmi súčasných operátorov.

Čo možno povedať s veľkou istotou je, že klesnú ceny hovorov aj dátových služieb v zahraničí. Operátori v rámci Európy totiž už dlhšie rokujú o poklese roamingových prepojovacích poplatkov. Ďalším impulzom bola hrozba ich regulácie zo strany Európskej komisie. V mobilných telefónoch možno v tomto roku očakávať zvýšenie kvality fotoaparátov a zvýšenia počtu modelov s navigačným modulom GPS.

Tri v jednom a lacnejšie

V tomto roku sa dá očakávať aj nástup služby Triple play. Ide o spojenie pevného telefónu, káblovej televízie a širokopásmového pripojenia na internet do jednej služby. Zákazníkovi pritom ide do bytu len jeden kábel a za všetky služby platí len jednému poskytovateľovi. Výhodou tejto koncepcie je to, že celý balík je zväčša lacnejší, ako keby si klient zakúpil jednotlivé služby u tej istej firmy osobitne. Ak totiž používa napríklad telefónnu linku a internet od T-Comu a televíznu prípojku od UPC, mesačne zaplatí až o 538 korún viac. Triple play ponúkajú v súčasnosti na Slovensku tri firmy UPC, Orange a T-Com. Aj vďaka tomu vzrástla na jednotlivých trhoch konkurencia.

Asi najväčšou výhodou Triple play je príjem televízneho signálu v podstatne lepšej digitálnej kvalite, ale aj možnosť získať všetky informácie o televíznom programe priamo na obrazovke. Túto vlastnosť ako jediná nedokáže ponúknuť UPC, keďže vysiela analógový signál.

Otázne stále ostáva, ako rýchlo bude rásť pokrytie službou Triple Play. Vyžaduje si totiž veľké investície do posilnenia sietí.

Operátori si od tohto roku sľubujú aj ďalší rast rozšírenia širokopásmového pripojenia na internet, klienti sa navyše môžu tešiť na zvýšenie rýchlosti mobilného ale aj pevného pripojenia. Očakávajú aj to, že vláda reštartuje svoje aktivity v oblasti eGovernmentu, čím prispeje k zvýšeniu záujmu ľudí o internet.