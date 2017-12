Tony Hawk´s Project 8 - nová tapeta na známej tvári

Hráči sú ľudia veselej povahy, so slobodným zmýšľaním a často si užívajú chvíle vo virtuálnych svetoch, ktoré v skutočnosti ťažko zažijú. Tony Hawk patrí už dlhú dobu medzi najpopulárnejšie osobnosti modernej zábavy so skateboardom a svoje kvality nepotvr

30. jan 2007 o 8:00 Ján Kordoš

Podľa predpokladov, aj keď okrem úchvatného grafického spracovania pribudla jedna zaujímavá vlastnosť a konečne sa vývojári vrátili k zápletke a systému vychádzajúcemu z prvých častí, čiže prostredie sa stalo dospelejšie. Niekomu to môže vyhovovať, inému nie, ja osobne som už mal teenagerského looku Tonyho plné zuby, všetko to vyzeralo až prehnane rebelsky, hlavne v momentoch snáh postavičky rozbiť okolie či zosmiešniť iné charaktery. Často trápne, často detinské. Konečne je však prehnane cool spôsob rozvíjania príbehu v zabudnutej krajine a nastupuje solídne a hlavne normálne vyznievajúca zápletka. Tony Hawk hľadá osmičku najlepších skejťákov do svojho špeciálneho projektu (kuk na názov hry, ktorý necharakterizuje len číslo pokračovania, ale má čosi do činenia aj s príbehom). Po zvolení príbehovej časti tak čaká s orezanou voľbou postavy a jej samotnou tvorbou aj rebríček všetkých aktívnych hráčov, pričom samotný hrdina/hrdinka okupuje poslednú, dvojstú priečku. Zo začiatku je prístupná len zanedbateľná štvrť so zopár domami, pričom takmer na každom druhom kroku natrafíte na postavičky, zadávajúce vám úlohy tradičného razenia. Postupne tak získavate nielen skúsenosti ako hrdina zložený z jednotiek a núl, ale i skutočné, pretože sa učíte zvládať pomerne náročnú prácu s gamepadom. Ako už býva zvykom, splnením niekoľkých úloh sa presúvate ďalej a možnosti vybláznenia sa tak výrazne rozširujú. Okrem úloh si môžete vychutnať aj starú známu pesničku s časovým limitom a niekoľkými questmi - máte voľnú ruku v plnení úloh: získanie daného počtu bodov, nájdenie DVD (v minulých dieloch to bola videokazeta), zbieranie písmen v danom poradí či v akomkoľvek – proste zmes, ktorá sa s Tonym vlečie odjakživa.

Najzásadnejšou novinkou je jednoznačne Nail the Trick, ktorá sa aktivuje a ovláda analógovými páčkami – obomi. Kamera sa v tomto momente priblíži k nohám charakteru a vy vidíte a ovládate prácu nôh, pričom každá páčka prislúcha jednej nohe. Zo začiatku komplikovaná „fíčurka“, neskôr originálne zábavná výpomoc v zaháňaní nudy. Triky tak netvoríte len stláčaním vopred definovaných kombinácií, ale všetky sa pokúšate zvládnuť manuálne. Zaujímavý prvok, avšak kým sa ho naučíte zvládať, potrvá to niekoľko hodín poctivého cvičenia, potom sa ho samozrejme nebudete chcieť vzdať. Menšou novinkou sú špeciálne vyznačené miesta, ktoré skrývajú úlohy s konkrétnymi zadaniami. Pomenovanie Spot Challanges hovorí za všetko – na daných značkách predvádzate triky, ktoré po vás hra chce. Hodnotenie všetkých zadaní sa delí na tri skupiny, pričom amatérsku hranicu prekonáte väčšinou okamžite, prípadne vám postačí zopár pokusov, pro už chce trochu cviku a sick je často nedosiahnuteľná méta. Je určite jasné, že čím vyššie ocenenie, tým viac bodov vám pribudne do banku a preto je snaha vymačkať zo seba čo najviac očividne ocenená. So spomínanou dospelosťou či ak chcete dozretosťou celého konceptu tvorí Project 8 otvorený svet, do ktorého sa môžete ponoriť z ktorejkoľvek strany, len si postupne sprístupňujete všetky jeho kúty. Po minulej lži, keď nás Nervesoft zlákal sladkými rečami o žiadnych loadingoch v priebehu hrania, sa konečne táto možnosť v hre predstaví. Minule prezentované slaboduché tunely, spájajúce jednotlivé lokácie, sa vytratili a máme tu všetko prístupné okamžite pri prvom nahraní mesta. Nové technológie tak dovolili tvorcom spracovať ich pôvodné sny do reálnej podoby. Či to však bude stačiť k plnohodnotnému pokračovaniu, je od hráča k hráčovi otázne, aj keď v tomto prípade bude platiť, že väčšina sa nechá zlákať kvalitným spracovaním a... poďme radšej na konkrétne hodnotenia.

GRAFIKA 8 / 10

Nová generácia konzol sa svojim grafickým spracovaním podpísala pod mnoho lákadiel, ktoré by inak v obyčajnej grafike vôbec nezaujali. Project 8 patrí k tým skutočne výborne vyzerajúcim hrám – prostredie je rovnako ako postavy tvorené vysoko detailnými textúrami, nechýba blur efekt pri spomalenom snímaní v Nail the Trick. Zo všetkého sála poctivo odvedená práca aj po dizajnovej stránke, málokedy natrafíte na vyslovené strohé prostredie. Na výbornú sa podarili animácie pohybov čo sa týka trikov. Ale veď sami na obrázkoch vidíte, že úroveň technického spracovanie je na nadštandardnej úrovni a sledovať to všetko je vskutku zážitok. Trochu mi však vadili abnormálne preexponované pády pri nepodarených kúskoch, kedy postava lieta nie ako handrová bábika, ale skôr ako gumená loptička. Deje sa to hlavne pri úzkych priestranstvách, čo značne znižuje zážitok, ale aspoň stúpa ukazovateľ účtu v nemocnici, ktorý by ste zaplatili, kedy by bolo zranenie reálne. Áno, dôjde aj na zlomeniny, aj keď otvorenú nečakajte, piknik nebude. Druhou a o to vážnejšou chybou je skôr nedostatok vzniknutý vydaním v čo najskoršej dobe. Interakcia s okolím je totiž obmedzená na len skoky, grind a iné kúsky, ale že by boli objekty reálne posúvateľné, na to môžete zabudnúť. Niekedy dochádza k nepríjemnému zasekávaniu sa o prekážky, ale nie je to až v tak výraznej miere ako v minulosti, kedy sa odrážanie od predmetov stávalo pravidelným spestrením. Chyby neboli úplne odstránené, ale ich výskyt sa minimalizoval, aj keď musím ufrflane podotknúť, že to mohlo byť aj lepšie.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie gamepadom je pre tento druh hier najlepším možným riešením, navyše keď ovládač pre Xbox 360 do ruky tak nádherne padne, nie je čo riešiť. Problematickým by sa mohol stať spomínaný systém Nail the Trick, ktorý predsa len nemusí každému sadnúť do ruky a môže od správnej adrenalínovej akcie skôr odrádzať, respektíve ju kúskovať. Správne načasovanie volenia prvkov je už rovnakou klasikou ako ranná návšteva toalety, káva, noviny a cigareta, takže preskočíme klasické žvásty o nutnosti učenia sa, učenia sa a učenia sa.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

To najdôležitejšie skrýva pod nádhernou maskou práve hrateľnosť, zábava, ktorá vás pripúta k obrazovke, nepustí z kresla von, či prinúti s jazykom v kútiku úst prežívať každý kúsok. A práve tu sa ukazuje jedno z boľavých miest Projectu 8. Každoročne vydávaná hra postupne stratí svoju príťažlivosť, čo sa z môjho pohľadu stane novému Hawkovi osudné. Ak ste neskúsili posledný diel, prípadne rovno dva, určite vám novinka pripraví mnoho atmosférou nasiaknutých chvíľ, ale všetko tu už jednoducho bolo. Zamerania sa na staršie publikum kvitujem s nadšením, pretože pubertálne ničenie už akosi vyšlo z módy. Všetko sa sústredí na skejt, predvedenie čo najlepších kúskov, najvyššie skóre, učenie sa nových trikov, dostávanie sa na ťažko dostupné miesta – jednoducho žijete vo voľnom svete s obrovským množstvom možností. Už to tu bolo mnohokrát, to treba priznať, avšak vyššie spomínané novinky dvíhajú spoločne s grafickým spracovaním hrateľnosť a zábavu o malý stupienok vyššie. Nečakajte však nič prekvapujúce alebo originálne. Niekedy to zabolí, ale prečo si niekedy len tak nezablbnúť, veď Project 8 je jediný svojho druhu...

MULTIPLAYER

Nebol testovaný.

ZVUKY 6 / 10

Zvukové efekty pozostávajú z tradičného hluku okolia, ktoré nijakým spôsobom nezaujme, hékania hrdinu pri pádoch a občasného dabingu. Nič, čo by stálo za utrhnutie z reťaze a následné zbožné uctievanie. Dôležitosť ozvučenia by však mala stúpať hlavne vo chvíľach, keď sa sústredíte na triky, avšak okrem ozvučenia kontaktu kolies s povrchom často nepočujete nič iné – pozadie je akoby mŕtve. Niekomu to vadiť môže, niekomu nie, ja som si ho vôbec nevšímal, no zvuky by rozhodne chceli hodiť vyšší prevodový stupeň, aj keď mi je jasné, že žiadne orgie v štýle Gears of War alebo Call of Duty 3 čakať nemôžem.

HUDBA 9 / 10

Kydať hnoj na soundtrack k akémukoľvek Hawkovi by bolo automatické podpísanie si rozsudku smrti, pretože kvalitná zmes punku, rocku, popíku, rapu a hip-hopu je vždy na mieste. Navyše si môžete zoznam skladieb odfiltrovať a hoci nedosahuje úrovne zlatého veku druhého až štvrtého dielu, aj menej známe kapely dokážu zahrať skutočne podmanivé divadielko pre ušné bubienky. Ak sa vám napriek tomu nebude nič zo skladieb páčiť, prípadne vás omrzia, určite poteší možnosť vytvorenie vlastného playlistu zo skladieb na HDD Xboxu. Takže povestný bodík do dokonalosti ostáva visieť na vlásku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Náročnosť Projectu 8 závisí len a len od vašej schopnosti a rýchlosti učiť sa nové a nové kúsky. Alebo si ich opakovať po skúsenosti s predošlými projektmi od Tonyho. Na získanie najvyššieho hodnotenia za splnenie úlohy sa však natrápite poriadne, práve v tomto momente sa oddelí zrno od pliev a len skutočne drsní hráči sa budú môcť popýšiť kompletným získavaním bonusov. Lež svoje si užije aj priemerný hráč, pretože striebro a zlato (respektíve hodnotenie pro a sick) nie je nutné k pokoreniu. Bezhlavá cesta za čo najrýchlejším otvorením všetkého dôležitého pre ďalší postup vpred sa síce môže ukončiť pre niekoho príliš skoro, ale postupom času som prišiel na nepríjemnú vlastnosť, ktorá spôsobovala tajomné vracanie sa do virtuálneho sveta Tonyho Hawka. Snažím sa naznačiť jediné – užijete si bez výnimky, či ide o borca alebo amatéra, herná doba záleží len na chuti roztĺkať si držku aspoň formou hry. A keď sa niekto začne chváliť totálne srabáckou jednoduchosťou, možno mu chýba odomknutie všetkých bonusov alebo je proste skejťácky guru a akákoľvek „hawkovina“ predstavuje pre neho len ďalší nutný zárez na pažbe splnených questov.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,2 / 10

Ono je to ťažké vyriecť záverečný ortieľ a buď vychváliť alebo poslať do pekiel. Tony Hawk´s Project 8 predstavuje podobnú dilemu ako Call of Duty 3 – už to tu bolo, navyše v Tonyho prípade sedemkrát. Je to skrátka stále o tom istom. Jediným faktom, ktorý presvedčí potenciálneho zákazníka ku kúpe je next-gen kabátik, ktorý hre skutočne sluší. Ak potrebujete na svoju novú konzolu nutne nejakú skate-gamesku, určite neprehlúpite, avšak vyslovene ako must-have titul vám Project 8 odporúčať nebudem. Je to síce dospelejšia zábava, ktorá má gule, ale niekedy by sa oplatilo na istý čas vypnúť, dať si pauzu a nechať hernú obec minimálne na rok-dva vychladnúť, aby sa na nasledujúce sústo tešila s oveľa väčšou chuťou.