Na Global Mobile Awards 2007 sú nominované firmy v 18 kategóriách. Kto vyhrá?

Blíži sa celosvetovo uznávaný kongres 3GSM, ktorý sa presťahoval z francúzskeho Cannes do španielskej Barcelony. Jeho súčasťou sú aj ceny Global Mobile Awards 2007.

30. jan 2007 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Blíži sa celosvetovo uznávaný kongres 3GSM, ktorý sa minulý rok presťahoval z okázalého francúzskeho Cannes do španielskej Barcelony. Súčasťou kongresu, na ktorý má vstup len odborná verejnosť a novinári je vyhlasovanie ocenení Global Mobile Awards 2007, ktoré každý rok upozornia na zaujímavé projekty a firmy. Organizátori vyhlasovania cien zverejnili nominácie v 18 kategóriách. Vyberáme tie najzaujímavejšie.

Najlepší mobilný telefón alebo zariadenie

Sony Ericsson: Sony Ericsson W810 Walkman phone

LG Electronics Inc: LG Chocolate phone (KG800)

Samsung Electronics Co Ltd: SGH-D900

Nokia: Nokia 5500 Sport

Motorola: MOTOKRZR K1





Najlepší mobilný telefón alebo zariadenie na kongrese 3GSM

Sony Ericsson: Sony Ericsson K800 Cyber-Shot ™ phone

Nokia: Nokia N73

Sony Ericsson: Sony Ericsson W950 Walkman ® phone

Nokia: Nokia E61

Samsung: SGH-Z560

Najinovatívnejšia mobilná aplikácia alebo obsah

Admob Inc

Medio Systems

Microimage

Promptu

Screen Tonic

ShoZu Inc.

Najlepší výrobca mobilnej hry

KAASA Solution GmbH: ANNO 1701 mobile

I-play: The Fast and the Furious ™ : Tokyo

NINJ Ltd: Roger Federer’s Tennis Open

Glu Mobile: Stranded

MTV Networks: The Dirty Sanchez Party Pack Mobile Game

Najlepší dodávateľ hudobných mobilných služieb

Hi3G Access AB: 3Musicpackage

Jamba: Jamba Music

KT Freetel Co., Ltd: Dosirak

Vodafone: Vodafone-MeinPC

NINJ Ltd: VirtualRadio

Najlepšie mobilné podnikové riešenie alebo služba

Cingular Wireless: Cingular International Laptop Connect

SpinVox Ltd: Calls-to-Email

Telepo Ltd: Fixed-Mobile Convergence Solution

Orange PCS Ltd: Business Everywhere

Good Technology Ltd: Good Mobile Messaging 4.9

Najlepšia komunikačná služba

Microsoft Corp: Microsoft Direct Push Technology with Exchange 2003 Service Pack 2

3UK: Windows Live Messenger from 3's X-Series

Openwave: Openwave's Adaptive Messaging Solution

Yahoo!: Yahoo! Go for Mobile, Symbian version

TJAT: TJAT Mobile Instant Messaging



Najlepšia reklama na mobilné služby

Cingular Wireless: American Idol Customer Lifecycle Marketing Campaign

Qwikker: Virgin Mobile V-Festival

Banglalink: 'making a difference' – in people's lives

R/GA: Nike Basketball Mobile

Fox Mobile Entertainment: Prison Break: Proof of Innocence & Toyota Yaris



Najlepšie použitie mobilu v sociálnom alebo ekonomickom vývoji

International Trade Centre UNCTAD/WTO: Trade at Hand

GrameenPhone Ltd: Healthline

Dialog Telekom Ltd: Disaster & Emergency Warning Network (DEWN)

Nokia: Implementation of DTAC's 'Happy' Prepaid Service – Jaidee Borrow in Thailand

China Mobile: Village Connected Project