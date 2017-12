Stanislav Molčan je nový predseda predstavenstva v GTS Nextra

V predstavenstve alternatívneho telekomunikačného operátora, GTS Nextra, a.s. došlo na základe rozhodnutia akcionára spoločnosti k významnej zmene.

29. jan 2007 o 10:42

Novým predsedom predstavenstva sa od 15. decembra 2006 stal Ing. Stanislav Molčan, ktorý bol zároveň poverený vedením spoločnosti. Na poste predsedu predstavenstva vystriedal Ing. Branislava Brezoviča.

Ing. Stanislav Molčan (33) ukončil v roku 1996 štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Katedru telekomunikácií. Svoju pracovnú kariéru začal v spoločnosti Global Network Services a.s. /neskôr EuroWeb Slovakia a.s./, kde v rokoch 1996 až 2000 pracoval ako obchodný a marketingový riaditeľ. Ďalšie manažérske skúsenosti v oblasti obchodu a marketingu získaval v spoločnosti ViaPVT a.s., EuroTel Bratislava a.s. a v roku 2002 sa stal riaditeľom pre obchod a marketing v spoločnosti GTS Slovakia s.r.o.

Vedením obchodného oddelenia spoločnosti GTS Slovakia významnou mierou prispel k súčasnej pozícii spoločnosti GTS Nextra na slovenskom telekomunikačnom trhu.