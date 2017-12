Deutsche Telekom za minulý rok s tržbami 61,3 mld. eur

29. jan 2007 o 9:34 SITA

FRANKFURT 29. januára (SITA, Reuters) - Nemecký dominantný telekomunikačný operátor Deutsche Telekom zaznamenal v minulom roku tržby 61,3 mld. eur. Ako vyplýva z predbežných údajov, ktoré najväčší európsky telekomunikačný operátor zverejnil v nedeľu, tržby tesne nesplnili predpoveď, uvádzanú v rozsahu od 61,5 mld. eur do 62,1 mld. eur. Spoločnosť dodala, že jej vlaňajší zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) splnil predpoveď, ktorá zisk uvádzala medzi 19,2 mld. eur až 19,7 mld. eur.

Firma však zároveň znížila odhad zisku za rok 2007. Ako uviedol generálny riaditeľ Rene Obermann, tohtoročný EBITDA by mal dosiahnuť 19 mld. eur. Ide už o druhé zníženie predpovede zisku v priebehu šiestich mesiacov, predchádzajúci odhad hovoril o tohtoročnom EBITDA v rozsahu 19,7 mld. eur až 20,2 mld. eur. Dôvodom zhoršenia predpovede sú silné konkurenčné tlaky v odvetví, ktoré znížia tržby.

Obermann dodal, že najproblematickejšia je divízia služieb na pevných linkách, kde by mal byť tohtoročný zisk oproti predchádzajúcemu odhadu nižší až o 800 mil. eur. Dôvodom okrem tlaku na znižovanie marží budú aj predpokladané vysoké investície do poskytovania internetových služieb DSL. Mobilná divízia T-Mobile, ktorá je hlavným zdrojom zisku pre skupinu Deutsche Telekom, sa tiež nevyhla poklesu predpovede finančných ukazovateľov. Zisk T-Mobile Germany bude pôvodnému odhadu nižší o 200 mil. eur. Dôvodom je pokles poplatkov účtovaných iným mobilným operátorom. Zisk z americkej divízie T-Mobile bude nižší rovnako o 200 mil. eur, a to pre pokles hodnoty amerického dolára voči euru.

Obermann sa stal šéfom Deutsche Telekomu v polovici novembra po tom, ako predchádzajúci generálny riaditeľ Kai-Uwe Ricke rezignoval pre zhoršené finančné výsledky firmy. Na Slovensku Deutsche Telekom vlastní 51 % akcií Slovak Telekomu (ST). Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom. Skupinu Slovak Telekom tvoria aj T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., RK Tower, s.r.o., RK Transmission, s.r.o. v likvidácii a spoločnosť TBDS, a.s. Súčasťou skupiny sú aj jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o.z., a Call Services, o.z.

(1 EUR = 35,226 SKK)