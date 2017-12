T-Mobile začal ponúkať kreditný program Fix 0 Sk všetkým

T-Mobile Slovensko prináša zákazníkom možnosť aktivovať si do 11. februára 2007 kreditný program Fix 0 Sk. Zákazník k novému programu získa mobilný telefón Nokia 2610 za akciovú cenu.

29. jan 2007 o 9:28

T-Mobile Slovensko prináša zákazníkom možnosť aktivovať si do 11. februára 2007 kreditný program Fix 0 Sk. Zákazník k novému programu získa mobilný telefón Nokia 2610 za akciovú cenu 1 Sk. Do 30. apríla 2007 môže každý zákazník s programom Fix 0 Sk telefonovať v sieti T-Mobile Slovensko denne od 19.00 hod. do 7.00 hod., a počas víkendov a sviatkov len za 1 Sk/min.

Zákazník, ktorý používa program Fix 0 Sk nie je viazaný pravidelným zmluvným dobíjaním svojho kreditu a dobíja si ho len vtedy, keď potrebuje. Za dva roky viazanosti však musí v T-Mobile utratiť 4000 Sk. Svoj kredit môže využívať 12 mesiacov od posledného dobitia a spotrebu má pod kontrolou ako pri predplatenej karte, využíva však nižšie ceny volaní.

Okrem aktuálnej možnosti telefonovania na ktorékoľvek z viac ako dvoch miliónov

čísiel v sieti T-Mobile za 1 Sk za minútu majú zákazníci s programom Fix 0 Sk aj možnosť telefonovať do všetkých sietí na Slovensku od 4,90 Sk za minútu a posielať SMS správy do všetkých sietí na Slovensku za 3 Sk.

Ponuka platí pri aktivácii programu Fix 0 Sk a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení

s viazanosťou na 24 mesiacov. Po uplynutí doby viazanosti bude program Fix 0 Sk automaticky zmenený na program Fix 300 Sk.