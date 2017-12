Telekomunikácie SR 2007 aj o virtuálnych operátoroch

28. jan 2007 o 10:35 SITA

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Možnosti uplatnenia mobilných virtuálnych operátorov na Slovensku budú jednou z tém konferencie Telekomunikácie SR 2007, ktorú 30. a 31. januára organizuje v bratislavskom hoteli Danube spoločnosť Institute for International Research. Vhodné koncepty fungovania MVNO, ale aj stav rokovania s existujúcimi mobilnými operátormi by mal na konferencii prezentovať marketingový riaditeľ Mobile Entertainment Company David Seibert. Firma patrí do rodiny spoločností private equity skupiny Penta, ktorá má záujem poskytovať služby mobilného virtuálneho operátora v krajinách Visegrádskej štvorky.

Ďalšími témami konferencie Telekomunikácie SR 2007 budú analýzy relevantných trhov a regulácia medzinárodného roamingu zo strany Európskej komisie, ktoré by mal spolu s očakávanými zmenami na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ) odprezentovať riaditeľ odboru ekonomickej regulácie TÚ Pavol Gerhat. Program konferencie sa bude venovať aj prenositeľnosti čísel v mobilných a pevných sieťach, problematike Triple Play a štátnej podpore širokopásmového prístupu k internetu. Svoj pohľad na budúcnosť služieb tretej generácie v mobilných sieťach by mali odprezentovať aj zástupcovia spoločností Orange Slovensko a T-Mobile