Švédske najstaršie noviny sveta končia v papierovej podobe

Najstaršie noviny sveta - švédsky Post och Inrikes Tidningar (PoIT) už nebude vychádzať v papierovej, ale iba v internetovej podobe. V budúcnosti si ho teda budú môcť čitatelia prezrieť a prečítať už iba v digitálnej verzii.

28. jan 2007 o 0:00 (sita)

Noviny začali vychádzať v roku 1645 za vlády kráľovnej Kristíny. Hlavný zdroj informácii obyvateľstva predstavovali najmä v 17. a 18. storočí. Ich pozícia neskôr oslabila s príchodom nových médií na trh. Noviny sa obmedzili iba na publikovanie firemných a úradných oznamov.

S ich internetovým formátom sa verejnosť zoznamuje od 1. januára tohto roku. PoIT naďalej ostáva aj s novou tvárou oficiálnym vládnym periodikom. "Zmena formátu je veľký začiatok, na jednej strane je to smutné, no tento vývoj je prirodzený," povedal jeho novovymenovaný šéfredaktor Roland Haegglund, ktorý verí, že prechod k internetovej podobe bude pozitívny. Za výhodu považuje hlavne to, že každý, s pripojením na internet sa okamžite dostane k potrebným informáciám. Končí sa tak stará éra novín, ktorých posledným šéfredaktorom v papierovej verzii bol Hans Holm.