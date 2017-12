PlayStation 3 príde do Európy definitívne 23. marca 2007

Spoločnosť Sony oznámila, že PLAYSTATION3 bude uvedená na trh v PAL teritóriách, v Európe, Afrike, v krajinách stredného východu a Australázii dňa 23. marca 2007 za cenu €599. Cena pre Slovenskú republiku bola stanovená približne na 20 955 Sk.

26. jan 2007 o 0:02 (sony, mag)

S ohľadom na dopyt predajcov a zákazníkov SCEE potvrdzuje, že pri uvedení na trh bude k dispozícii len 60GB model. Lacnejší model bude nasledovať v ďalšom období tohto roku podľa zájmu zákazníkov. Pre prvé obdobie predaja bude pripravených 1 milión kusov.

Na uvedenie bude k dispozícii rovnako hviezdny sortiment viac než 30 hier pre PS3 vrátane dychtivo očakávaných titulov od SCEE ako Resistance: Fall of Man, MotorStorm, Genji: Days of the Blade, FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION a Ridge Racer 7. Taktiež poprední svetoví vydavatelia, ako Electronic Arts, Activision, Namco Bandai, Sega, Take 2, Ubisoft, Vivendi Universal a Sony Online Entertainment pripravili výnimočný sortiment hier rôznych žánrov.

Okrem hier na diskoch bude k dispozícii prostredníctvom PLAYSTATION Network výber atraktívnych sťahovateľných hier vrátane hitov ako sú Tekken: Dark Resurrection a Gran Turismo HD Concept v plnom HD rozlíšení (1080p). Gran Turismo HD Concept z dielne Polyphony Digital Inc a vydané Sony Computer Entertainment bolo od uvedenia PS3 v severnej Amerike a Japonsku na trh stiahnuté viac než 350 tisíckami používateľov.

Z ďalších titulov k dispozícii na PLAYSTATION Network to bude Go! Sudoku a Go! Puzzle, ďalej inovatívne hry ako Factor a flOw, špeciálne vytvorené pre PLAYSTATION 3, v súlade so sľubom SCEE pripraviť pre PS3 originálny obsah vytvorený netradičnými vývojármi a vydavateľmi.

Súbežne s európskym uvedením PS3 bude predstavený nový System Update pre zvýšenie zábavného potenciálu.