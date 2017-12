V Nemecku sa začne výroba batérií pre elektromobily

Kolín nad Rýnom 11.januára (TASR) - Koncom januára začne firma ZeTek Power Plc. v nemeckom Kolíne nad Rýnom sériovú výrobu batérií pre elektromobily. Nicholas A. Abson, zakladateľ a predseda spoločnosti, ktorá sídli v Londýne, povedal, že na tento sortime

11. jan 2001 o 13:48 TASR

nt bude mať najväčšiu továreň na svete. Výkon batérií, vyrobených v tomto roku, by mal dosiahnuť 30 megawattov (MW), čím by bol lepší ako u všetkých jeho konkurentov spolu. V piatom roku existencie závodu sa má dosiahnuť produkcia 0 MW.

Podnikateľ do výroby perspektívneho sortimentu doteraz investoval 15 miliónov DEM a v nasledujúcich rokoch vloží do nej ešte raz toľko. Závod začne pracovať so 70 zamestnancami a ich počet do konca tohto roka sa má zvýšiť na 1 . O tri roky chce firma ZeTek zamestnávať 0 pracovníkov.

Kilowatt výkonu batérií bude stáť na konci roka ešte 0 USD, ale cena bude klesať úmerne rastu výroby. Podľa Absona výroba energie v batériách bude časom konkurencieschopná pohonným látkam z ropy. Veľkou prednosťou však bude jej neškodnosť pre životné prostredie.

Motto firmy znie: Vitajte vo svete čistého vzduchu!

Nákladné autá s elektrickým pohonom budú o 10 až 15 % drahšie ako s motorom na klasické palivo, ale ich prevádzka bude lacnejšia. Abson odhaduje, že už na budúci rok dosiahne obrat 30 miliónov USD.

Alkalické batérie, ako uvádza denník Süddeutsche Zeitung, vyrábajú elektrický prúd bezodpadovým zlučovaním vodíka a kyslíka. Batérie sa môžu zapájať do série a vytvárať z nich väčšie agregáty. Očakáva sa, že ich využijú na lodiach a na výrobu elektrickej energie v budovách (na odľahlých miestach). Firma si bude napríklad elektrickú energiu pre svoju potrebu vyrábať sama.

Výroba batérií dosiahne v prvých dvoch rokoch stratu po 10 miliónov USD, ale v treťom roku by sa mala stať ziskovou. ZeTek má 655 podielnikov, medzi ktorými sú aj medzinárodné banky, brokerské domy ako Rothschild, Lehman Brothers a Merill Lynch, ale aj švédska Ikea.