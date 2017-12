Operátori môžu predávať karty aj bez osobných dokladov

Zatiaľ čo v zahraničí si môžu zákazníci kúpiť predplatenú kartu úplne anonymne, na Slovensku operátori vyžadujú predloženie osobných dokladov. Neprikazuje im to žiaden zákon.

25. jan 2007 o 0:00 Marián Pavel - SME online



Zatiaľ čo v iných štátoch si môžu zákazníci kúpiť predplatenú kartu na mobilný telefón úplne anonymne, na Slovensku operátori vyžadujú predloženie osobných dokladov. Neprikazuje im to však žiaden zákon, ani predpis.

BRATISLAVA. Mobilní operátori T-Mobile a Orange niekoľko rokov overujú totožnosť svojich zákazníkov, ktorí si kupujú predplatené karty Prima a Easy. Predaj predplatených kariet dokonca podmieňujú predložením občianskeho preukazu. Operátori tým však porušujú zákon o ochrane osobných údajov. „Podľa neho si súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov operátor nesmie vynucovať, ani ho podmieňovať odmietnutím zmluvného vzťahu, služby, alebo tovaru,“ hovorí právnik Tomáš Kamenec. V praxi si tak operátori podľa zákona musia vystačiť s ústne nahlásenými osobnými údajmi.

Pri kontrolnom nákupe redaktorov SME však predplatené karty odmietli predať nielen v predajni Orange, ale aj T-Mobile. Obsluhujúci personál sa v oboch predajniach odvolal na vnútorné smernice operátorov, ktoré predaj predplatených kariet bez dokladu totožnosti zakazujú.

„Ide o právne pochybný postup. Veci by mal teraz ujať Úrad na ochranu osobných údajov,“ hovorí advokát Vladimír Pirošík. Zo zákona to je jediný subjekt, ktorý dohliada nad ochranou osobných údajov a môže ukladať sankcie za porušenie zákonov. Pokuta môže dosiahnuť výšku 10 miliónov korún.

Operátori sa bránia tým, že databázy vytvárajú pre bezpečnostné zložky. „Hlavným dôvodom, pre ktorý overujeme totožnosť žiadateľa o predplatenú kartu je naša snaha zabrániť tomu, aby boli naše predplatené karty zneužívané na trestnú činnosť,“ povedal Peter Tóth, hovorca Orange. Rovnaké stanovisko zaujal aj Andrej Gargulák z komunikačného oddelenia T-Mobile. Obaja operátori však získaný zoznam viac ako dvoch miliónov zákazníkov využívajú aj na zasielanie reklamných letákov.

Neobvyklý postup Orangeu a T-Mobilu sa ukázal pri nástupe tretieho operátora O2. Ten síce pri kúpe SIM karty požaduje vyplnenie registračného formulára, no zadané údaje už nekontroluje. "Zákonom požadované údaje naša spoločnosť eviduje v súlade s platnými právnymi predpismi. Na základe našich analýz konštatujeme, že ani telekomunikačný zákon, ani zákon o ochrane osobných údajov neukladá operátorom povinnosť overovať správnosť osobných údajov poskytnutých užívateľmi služieb," uviedla hovorkyňa Hana Hejsková.

Podobne postupujú aj mobilní operátori v Českej republike. Svoje predplatené karty predávajú v trafike, či v hypermarketoch a zákazníci ich nakupujú anonymne. Úplne anonymný predaj umožňuje česká právna norma.

Na Slovensku sa naopak pripravuje novelizácia zákona, ktorú podporujú priamo mobilní operátori. V nej sa spôsob overovania osobných údajov mení a operátorom prikazuje kontrolovať osobné doklady zákazníkov.

Polícii súčasné znenie zákona neprekáža a nevidí problém ani v tom, že by údaje o zákazníkoch predplatených kariet neboli úplné. „Je vecou operátora, ako bude narábať s osobnými údajmi svojich klientov. Pokiaľ polícia spolupracuje s operátormi, nie sú to jediné informácie, ale je to súbor viacerých informácií na základe ktorých konáme. Takže nie vždy je potrebné komunikovať priamo s operátorom,“ povedal hovorca Martin Korch.

ZNENIE ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

(VÝBER)

Zákon 610/2003 o elektronických komunikáciách

§42 ods.

(3) Podnik je povinný

a) uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 1 písm. c),

b) predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné, a na požiadanie poskytovať podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich volaniach,

c) poskytnúť na žiadosť účastníka, ak je to technicky možné, službu identifikácie zlomyseľného, obťažujúceho a výhražného volania (ďalej len zlomyseľné volanie),

d) viesť evidenciu osobných údajov [§ 55 ods. 1 písm. b)] všetkých účastníkov svojej siete vrátane účastníkov používajúcich predplatené služby, ak je pri kúpe takejto služby účastníkovi pridelené telefónne číslo,

e) oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred.

ZNENIE ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(VÝBER)

(1) Prevádzkovateľ je povinný

i) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza; súhlas dotknutej osoby si nesmie prevádzkovateľ vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi zákonom.