Intel bude dodávať čipy serverom od Sun Microsystems

25. jan 2007 o 20:18 (tasr)

Výrobca čipov Intel a spoločnosť špecializovaná na servery Sun Microsystems chcú uzavrieť alianciu. Podľa amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) bude Sun v budúcnosti do svojich serverov montovať aj čipy od Intelu. Doteraz

bol exkluzívnym dodávateľom Sunu hlavný konkurent Intelu spoločnosť AMD.

Uvedené partnerstvo by znamenalo, že Intel dohnal svoju dočasnú technologickú stratu oproti AMD v segmente čipov pre servery.

Naopak, pre AMD by zníženie objednávok od spoločnosti Sun Microsystems predstavovalo významnú stratu. Podľa analytika Banc of America Securities Sumita Dhanda by to mohlo znížiť zisk na akciu AMD o jeden až dva centy. Za rok 2006 analytici v priemere očakávajú zisk AMD okolo 91 centov na akciu.

Koncern AMD musel už v uplynulých mesiacoch znížiť svoje prognózy. Podľa Dhandu, ktorý bol prvý, kto informoval o novej aliancii, by mohol prvý server Sun s čipom Intel prísť na trh koncom roka 2007. Podľa jeho očakávaní by si Intel mohol zabezpečiť štvrtinu až polovicu kontraktov AMD. To by zvýšilo v roku 2008 obrat Intelu o 25 miliónov až 50 miliónov USD, čo je v prepočte 667,6 milióna SKK až 1,3 miliardy SKK.

Intel a Sun patrili dlho ku konkurenčným táborom v brandži. Zatiaľ čo Intel bol hlavným spojencom Microsoftu pri expanzii jeho operačného systému Windows, Sun sa dlhé roky pokúšal etablovať ako alternatíva k najväčšiemu výrobcovi softvéru. Sun nemohol nijako ohroziť dominanciu Microsoftu v oblasti osobných počítačov, ale jeho operačný systém Solaris si vybudoval silnú pozíciu v segmente serverov.

V prípade realizácie aliancie by Sun bol pre Intel najdôležitejším novým zákazníkom od roku 2005, kedy Apple ohlásil prechod na procesory od Intelu.

Informovala o tom agentúra DPA.

(1 USD = 26,702 SKK)