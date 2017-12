Na MySpace.com sa po novom budú hľadať aj nezvestné deti

Na internetovej stránke MySpace.com sa jej členovia budú môcť už od štvrtka stretnúť s on-line upozorneniami o nezvestných deťoch. Spoločnosť sa spojila s Národným centrom pre nezvestné a zneužívané deti.

25. jan 2007 o 0:00 (sita)

Používatelia tak môžu podľa kódu danej oblasti v Spojených štátoch, kde žijú, dostávať takzvané Amberine upozornenia, zostavené oficiálnym úradom. Objavia sa v malom poli na vrchu portfólia užívateľa. Ten následne môže naň kliknúť, aby získal podrobnejšie informácie vrátane fotografie dieťaťa a popisu podozrivého. Upozornenia pomenovali podľa 9-ročného dievčatka Amber Hagerman, ktorú v roku 1996 zabili v Texase.

MySpace okrem iného tiež oznámilo zavedenie nových bezpečnostných prvkov. Pri registrácii bude musieť užívateľ uviesť funkčnú e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej si overia jeho identitu. U ostatných on-line služieb je to úplne bežná prax, no predstavitelia MySpace váhali pre strach z toho, že správy omylom skončia v spamových filtroch e-mailových klientov. Stránka otvorená pre ľudí od 14 rokov tiež zaviedla funkciu, ktorá bráni dospelým skontaktovať sa s deťmi do 18 rokov. Je to však funkcia, ktorá sa spolieha na to, že užívateľ uviedol pri registrácii svoj pravý vek.