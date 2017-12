Pokračovanie seriálu SME: Faros a Halikarnass

Dnes SME prináša druhú časť série o siedmich divoch sveta (prvou bola Diova socha a Rodoský kolos). Je to ďalší z dvanástich unikátnych dokumentárnych filmov z kolekcie Discovery Channel, ktorý približuje významné pamiatky minulosti a technologické ...

25. jan 2007 o 0:00

Dnes SME prináša druhú časť série o siedmich divoch sveta (prvou bola Diova socha a Rodoský kolos). Je to ďalší z dvanástich unikátnych dokumentárnych filmov z kolekcie Discovery Channel, ktorý približuje významné pamiatky minulosti a technologické skvosty súčasnosti.

Maják na ostrove Faros bol azda najpraktickejším divom starovekého sveta, pretože chránil lode pred stroskotaním. Súčasne symbolizoval a oslavoval jeden z veľkých ľudských experimentov, akým bol zrod moderného multikultúrneho mesta, nazvaného po svojom zakladateľovi Alexandria. Spolu s autorom seriálu

Johnom Rommerom môžeme ako na školskej tabuli sledovať uskutočnenie nápadu sochára, ktorý sa chcel zavďačiť veľkému panovníkovi, až po zmeny, v ktorých hral prím záujem Alexandra Veľkého rozvíjať to, čo podľa neho robilo mesto mestom: obchod. Tvorcovia urobili všetko pre to, aby doslova z piesku vzkriesili jeden z dávno zničených zázrakov antiky (dnes na mieste majáku stojí vojenská pevnosť a na mieste Alexandrie iné mesto...). To už však je ďalšia kapitola: vojenské hradby nesymbolizujú slobodu a rozvoj, ale skôr strach ľudí, ktorý sa stal aspoň podľa tvorcov filmu ich trvalým spoločníkom v modernom svete.

Mauzóleum v Halikarnasse bolo azda najzáhadnejším divom sveta a tvorcovia filmu tu riešia záhadu takmer detektívnu. Dlho sa napríklad nevedelo, čo znamená značka na jednom z pozostatkov mauzólea (ide o znak britskej armády, lebo zvyšky mauzólea objavil britský profesor, v čom mu pomáhalo britské loďstvo spolu s britským veľvyslancom). Vôbec nebol zjavný dôvod slávy mauzólea; nebolo ani zvlášť veľké, a nebolo ani vzorom architektonickej dokonalosti. Napriek tomu inšpirovalo mnoho významných kráľov a v 19. storočí dokonca bankárov, aby si nechávali stavať podobné hrobky. Rommer si o záhade myslí svoje: mauzóleum dodávalo jeho majiteľom a všetkým, ktorí žili blízko, pocit dôležitosti.

V porovnaní s jednotkou má tento film trochu komornejšiu atmosféru, v ktorej vyniknú Rommerove rozprávačské schopnosti. V každom prípade dodáva námetov na rozmýšľanie dosť a dosť. (ač)