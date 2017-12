Parazit má možno viac génov ako človek

Vedci zmapovali DNA dôležitého parazita, prvoka trichomóny. Prekvapil ich najmä vysoký počet génov tohto malého tvora.

25. jan 2007 o 0:00 Zdeněk Urban, spolupracovník SME

Spôsobuje pohlavne prenosnú chorobu trichomoniázu, potenciálne veľmi nebezpečnú, no stále podceňovanú. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každoročne postihuje najmenej 170-miliónov ľudí.

Šesťdesiattisíc génov?

V časopise Science to oznámila Jane Carltonová z Newyorskej univerzity s kolegami z USA, Veľkej Británie, Dánska, Kanady, Belgicka, Talianska, Česka (šesť parazitológov z Univerzity Karlovej v Prahe), Nemecka, Austrálie a Taiwanu. Dosiahli skutočne veľmi významný úspech, veď fotografia trichomón na obálke Science ho prezentuje ako "cover story". Genóm Trichomonas vaginalis je na parazitického prvoka obrovský. Tvorí ho 160 miliónov "písmen" DNA. Desaťkrát viac, ako sa čakalo. Po druhé, zahŕňa veľmi vysoký počet génov. Určite 26-tisíc, a možno ešte 34-tisíc ďalších. Na porovnanie: v genóme človeka pri asi 3-miliardách "písmen" DNA je 20- až 30-tisíc génov. Keby trichomóna mala 60-tisíc génov, zaradila by sa tým do špičky všetkých mikróbov, živočíchov aj rastlín. Sčasti je za tým anomálne časté opakovanie génov v 65 percentách jej genómu. Navyše sa pri nej - ako v prvom organizme mimo ríše živočíchov a rastlín - zistili transpozóny ("preskakujúce gény"), presúvajúce sa v genóme.

Sploštená "hruška"

Trichomóna je pomerne malý (5- až 25-milióntin metra), no dosť zložitý prvok. Má chvostík a štyri bičíky, v priestore pripomína tvarom hrušku. No keď napríklad pri ženách priľne k výstelke vagíny, priam neuveriteľne sa sploští a prichytí úponkami. Pohybuje sa veľmi rýchlo. Energiu jej dodávajú špecializované štruktúry (hydrogenozómy), ktoré produkujú vodík. V bunkách s jadrami, aké majú aj prvoky a všetky väčšie formy života vrátane ľudí, sú bežnejšie "dýchacie elektrárne", mitochondrie. Trichomóna vylučuje bielkoviny, ktoré ničia bunky vaginálnej výstelky. Koná aj ako predátor, keď pohlcuje zdravotne prospešné vaginálne baktérie, ako sú napríklad laktobacily. Zvyšuje tým zásaditosť vaginálneho prostredia. Prospieva tým nielen sebe, ale aj iným choroboplodným zárodkom.

Malá veľká hrozba

Ženy pri infekcii cítia svrbenie vo vagíne. Obe pohlavia mávajú zapáchajúci žltozelený výtok, ktorý je penovitý (príčinou je spomenutá produkcia vodíka trichomónou). Niekedy pociťujú bolesť pri močení alebo sexuálnom styku. Príznaky môžu byť pri oboch pohlaviach vcelku mierne, viac to však platí pre mužov. Nejeden cíti iba slabé pálenie pri močení. Trichomóna však spôsobuje zápal kŕčka maternice a širšie zápaly panvovej oblasti. Zvyšuje citlivosť na nákazu vírusom HIV-1 (príčina AIDS). Trichomónou infikovaným tehotným ženám hrozí predčasný pôrod. Ich deti mávajú zníženú pôrodnú hmotnosť. Parazit tiež býva v pozadí niektorých urogenitálnych infekcií, ako sú zápal močovej trubice a zápal prostaty.

Proti trichomoniáze dnes zaberá málo liekov. Navyše sa zistilo, že parazit proti nim získava čoraz väčšiu odolnosť. Zmapovanie a poznanie genómu tohto tvora otvára cestu k vývoju nových, účinnejších prípravkov, zacielených na jeho kľúčové životné funkcie.