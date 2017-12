Sony RDR-HX1020: DVD rekordér a jukebox v jednom

Aktuálnou novinkou od Sony medzi DVD rekordérmi je model RDR-HX1020. Na 250 GB pevnom disku ponúka priestor až pre 387 hodín záznamu, digitálny interface HDMI, funkciu „jukebox“ pre multimediálny obsah a záznamový režim HQ+, ktorý vďaka dátovému toku 15 M

25. jan 2007 o 0:00 (sony, mag)

B/s ponúka lepšiu obrazovú kvalitu ako bežné DVD.

Záznam v digitálnej kinokvalite

Obraz, zaznamenaný na DVD rekordéri Sony HX1020 je kvalitou podobný filmu, premietanému vo veľkoformátovom kine. Sony umožňuje vytvoriť vysoko kvalitné DVD, pretože rekordér zaznamenáva zdrojový video signál mimoriadne presne. Najlepší záznamový režim HQ+ ponúka pri dátovom toku 15 MB/s lepšiu kvalitu obrazu ako pri bežnom DVD (9 MB/s). Okrem tohto režimu možno zaznamenávať obraz v ďalších 8 stupňoch kvality, od HQ až po SLP (super long playback).

Sony využíva pri zázname obrazu technológiu redukcie obrazového šumu (D-Matrix), čo prispieva k zníženiu šumu vďaka súbežnému používaniu troch filtrov. V konečnej fáze post-processingu používa Sony 12bit/108MHz D/A prevodník pre udržanie vysokej kvality obrazu.

Rekordér ako centrum domácej zábavy

Sony HX1020 sa dokáže vďaka funkcii „Jukebox“ zmeniť na multimediálne centrum domácnosti. Jukebox podporuje rýchle kopírovanie a uloženie multimediálneho obsahu (fotky, hudba) cez USB na pevný disk a vďaka jednoduchému grafickému rozhraniu umožňuje jednoduchý prístup.

V hudbe, videozáznamoch či fotkách môžete vyhľadávať cez rôzne kritériá, resp. označiť si obľúbené položky, ku ktorým máte rýchly prístup. Rekordér tiež umožňuje doplniť záznam či fotky špecifickými efektmi podľa témy, definovanej používateľom.

Iné pozeráte, iné nahrávate

Z inteligentných funkcií je samozrejmosťou súčasné prehrávanie a nahrávanie (1 film pozeráte, druhý súčasne nahrávate), zastavenie televízneho vysielania (ak si chcete vychutnať scénu, pričom sa automaticky spúšťa nahrávanie na harddisk, aby vám neušiel ďalší priebeh) a inteligentné delenie do kapitol. Funkcia Inteligent Scene Chaptering identifikuje výrazné zmeny v obraze a samostatne vkladá do záznamu hranice kapitol. Požívateľ ocení aj funkciu „Fast play with Audio“, ktorá umožňuje o 50% vyššou rýchlosťou a so zvukom prechádzať príliš dlhé záznamy.

387 hodín záznamu na disku

250 GB harddisk umožňuje uložiť až 387 hodín obrazového záznamu v najdlhšom záznamovom režime. V prípade, že záznam si chcete archivovať na dátovom disku, môžete použiť nielen všetky dostupné formáty médií DVD+R/-R/+RW/-RW, ale aj dvojvrstvové DVD+R médiá. Požívateľ má tým postarané o kompatibilitu a zdieľanie diskov s rodinou a priateľmi.

Ak chcete záznam z kamery uložiť na disk alebo „pretaviť“ na DVD, je to veľmi jednoduché: cez i.LINK pripojíte kameru a jedným stlačením skopírujete celý záznam na HDD alebo priamo na DVD. To isté platí aj o archivovaní uložených filmov či televíznych programov na DVD. Rekordér tiež umožňuje strihanie záznamu.

Základné špecifikácie:

využiteľné médiá: DVD+R/RW, DVD-R/RW, dvojvrstvové DVD+R, CD-R/RW

podporované formáty: VCD, Super VCD, mp3, jpeg, DIVX



režimy: HQ+ (záznam len na HDD), HQ, HSP, SP, LSP, ESP, LP, EP, SLP

Funkcie: