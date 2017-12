O2 spustí sieť 2. februára, zverejnila aj prvý cenník

Tretí mobilný operátor O2 dnes zverejnil podrobné podmienky, za akých budú v sieti O2 telefonovať prví zákazníci. Telefónne karty Jednotka budú môcť začať používať už 2. februára.

24. jan 2007 o 14:58 Marián Pavel - SME online

Tretí mobilný operátor O2 dnes zverejnil podrobné podmienky, za akých budú v sieti O2 telefonovať prví zákazníci. Svoje telefónne karty Jednotka budú môcť začať používať už 2. februára. Ponuku pre ostatných zákazníkov s predplatenými kartami predstaví koncom budúceho mesiaca a otvorí zároveň aj prvé značkové predajne.

O služby nového operátora prejavilo záujem 400 tisíc ľudí. I keď ide len o registrovaných, no nie aktívnych zákazníkov, ich záujem možno označiť za rekordný. Globtel sa od roku 1997 o rovnaký počet zákazníkov usiloval tri roky, Eurotel o rok dlhšie. Predplatené volacie karty si možno dobiť kupónmi na tri alebo šesť mesiacov. Je to až o polroka kratšie, než ponúka konkurencia. Na začiatok O2 zákazníkom po prvom dobití karty v rámci akcie pridá dvojnásobný kredit. Cena za hovor vo vlastnej sieti ostáva na úrovni avizovaných dvoch korún. Do konkurenčnej siete, ale aj do sietí v Českej republike budú zákazníci O2 volať za 8,50 Sk. Cena SMS správy bude 3,20 Sk, za obrazovú správu si operátor zaúčtuje 9 Sk. Zákazníci tiež budú môcť využiť prístup na internet. Za jeden megabajt stiahnutých dát zaplatia 29 Sk.

Riaditeľ O2 Juraj Šedivý potvrdil, že prví zákazníci budú môcť v priebehu budúceho mesiaca telefonovať aj v zahraničí. Počet zmluvných partnerov bude postupne narastať.

Svoju ponuku mesačných programov plánuje O2 predstaviť v druhom štvrťroku. Služby pre podnikateľov začne ponúkať najskôr až v druhej polovici roka. Spočiatku budú zákazníci O2 prihlásení v sieti zmluvného partnera T-Mobile. Do septembra postaví nový operátor minimálne 400 vlastných základňových staníc a zákazníci budú postupne prepájaní do vlastnej siete.

Volania vo vlastnej sieti Volania do konkurenčnej siete Volania do ČR Volania do EÚ Volania do iných krajín SMS SMS do zahraničia MMS MMS do zahraničia Dáta O2 Jednotka 2 Sk 8,50 Sk 8,50 Sk 12 Sk 17 - 49 Sk 3,20 Sk 4,20 Sk 9 Sk 16 Sk 29 Sk/MB Easy Team 3,90 - 9,50 Sk 14,50 13,80 Sk 17,40 Sk 25,80 - 49,80 Sk 3,40 Sk 4,80 Sk 12,90 Sk 12,90 Sk neposkytuje Easy Nonstop 9,60 Sk 9,60 Sk 13,80 Sk 17,40 Sk 25,80 - 49,80 Sk 3,40 Sk 4,80 Sk 12,90 Sk 12,90 Sk neposkytuje Orange Prima 3,90 - 9,50 Sk 14 Sk 5 - 11 Sk 5 - 11 Sk 11,40 - 48,40 Sk 3,50 Sk 4,20 Sk 11 Sk 16 Sk neposkytuje Orange Click 2,90 - 8,90 Sk 8,90 Sk 5 - 11 Sk 5 - 11 Sk 11,40 - 48,40 Sk 2,50 Sk 4,20 Sk 4,90 Sk - 9,90 Sk 16 Sk neposkytuje

Podmienky tendra prešetruje prokuratúra

Podmienky, za akých získala spoločnosť Telefónica O2 licenciu prešetruje bratislavská generálna prokuratúra. Tvrdí, že sa v tendri vyskytli viaceré pochybenia, porušil sa zákon o elektronických komunikáciách a správny poriadok. Nepáči sa jej napríklad, že účastníci výberového konania vopred nepoznali váhu jednotlivých kritérií. Vďaka tomuto systému vyhrala tender spoločnosť Telefónica O2 napriek tomu, že za licenciu ponúkla najmenej, teda 150 miliónov korún. V ďalších podmienkach tendra však uspela lepšie, ako konkurenti. Telefónica O2 sa postupu prokuratúry bráni. Podľa vyjadrenia riaditeľa Juraja Šedivého podnikne všetky právne kroky potrebné na ochránenie svojej investície a v prípade potreby sa obráti aj na príslušné medzinárodné inštitúcie.