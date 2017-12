Boje v uliciach Vegas

Progresívna a kedysi veľmi populárna séria hier Rainbow Six utrpela veľké fiasko svojou doteraz poslednou časťou Lock Down. Simulácia špeciálnych policajných jednotiek sa zmenila na bezduchú až stupídnu strieľačku bez náznaku taktiky. Na záchranu renomé v

24. jan 2007 o 0:00 Michal Gardian

šak už prichádza nový diel s podtitulom Vegas.

Aj tu sa však musíme zmieriť s faktom, že časy, keď sme dlhé hodiny plánovali postup a potom iba sledovali samotnú akciu, sú dávno preč. Akčné poňatie zvíťazilo. Vzhľadom na výsledok sa však odvažujeme tvrdiť, že to vonkoncom neprekáža.

Autorom sa totiž podarilo do kulís Las Vegas zasadiť riadne „našlapaný“ protiteroristický zásah, najmä ak sa do hry pustíte na vysokú náročnosť. Na každom rohu vás čaká dych berúca akcia, v ktorej vás môže každé zlé rozhodnutie stáť krk. Našťastie je tu prítomný podobný systém krytia ako v Gears of War. Navyše pribudlo výborné vykláňanie a paľba poza prekážky. Proti vydarenej umelej inteligencii tak máte rovnocennú šancu. Užitočnými pomocníkmi sú aj dvaja ďalší členovia tímu. Nemusíte sa báť poslať ich vpred a kryť paľbou, alebo vytvárať útoky z viacerých smerov naraz.

Ďalšou vydarenou kapitolou je ovládanie. Je oveľa jednoduchšie ako pri mnohých obyčajných strieľačkách. Osvojíte si ho za pár sekúnd, a pritom máte bohaté taktické možnosti.

Veľkým lákadlom je grafické spracovanie. Prvý pohľad na Las Vegas z vrtuľníka vás doslova šokuje. Pár nedostatkov v interiéroch vynahradia skvelé modely postáv, a najmä dokonalé pyrotechnické efekty. Filmový pocit umocňuje aj hollywoodsky zvuk či dabing. Grandiózne sú však aj nároky na výkon počítača. Vôbec si neza­hráte, ak vaša grafická karta nemá pixel shader verzie 3.0. Výkonný procesor a hromadu pamäte berte ako samozrejmosť. Nový Rainbow Six sa však aj tak veľmi vydaril. Staromilcov síce nepoteší, ale aj oni musia uznať, že takú atmosféru a parádnu akciu sme tu už dlho nemali.

www.rainbowsixgame.com