Čo sa deje vo výrobnej hale

Keď si cez www.dell.com objednáte počítač, systém najskôr skontroluje, či je vaša voľba technicky možná a logická, hovorí riaditeľ výroby v Limericku Martin Noo­nan. Systém napríklad preverí, či ste si neobjednali nevhodný typ pamäte alebo či si zákazník

24. jan 2007 o 0:00 (tb)

do USA neobjednal nemeckú klávesnicu.

Ak je všetko v poriadku, už o polhodinu môže byť objednávka v továrni. Prvý zamestnanec vezme do ruky prázdnu škatuľu a vloží do nej súčiastky podľa toho, akú zostavu si zákazník objednal. Každý komponent má čiarový kód a pás sa nepohne ďalej, kým robotník nezoskenuje všetky súčiastky. Tento proces sa ustavične opakuje: v každom kroku robotníci kontrolujú súčasti i balenie.

Hotový počítač prenesú výťahy na vyššie poschodie haly, kde sa pripojí k centrálnemu serveru a ten doňho nainštaluje softvér, ktorý si zákazník želal. Po otestovaní zíde opäť dolu, robotníci ho zabalia do škatule a z linky vychádza východom priamo k jednej z desiatok rámp s kamión­mi. Ak napríklad v priebehu dňa odchádzajú do Beneluxu tri, systém začne vyrábať presne toľko počítačov, koľko sa do nich zmestí, a v takom čase, aby vyšli z linky, keď bude kamión­ pristavený. „Pri nakladaní si však zamestnanci musia dávať veľký pozor, aby nezabudli niektorú škatuľu zoskenovať, pretože vtedy by kamión nemohol dostať zelenú a museli by ho celý znova vyložiť,“ hovorí Noo­nan.