Továreň na počítače: ručná práca

Ako si predstavujete továreň počítače? Niečo ako automobilku s halou plnou robotických ramien a počítačov posúvajúcich sa na páse bez dotyku ľudskej ruky? Chyba. Zmontovanie počítača, ktorý stojí na vašom stole, je takmer výhradne ručná práca.

24. jan 2007 o 0:00 Tomáš Bella, Limerick - Bratislava

Na prvý pohľad je výrobná hala počítačovej firmy Dell v írskom Limericku podobná ktorejkoľvek sériovej výrobe. Na jednom konci zastavujú nákladné autá so súčiastkami, tie postupne putujú cez celú halu po jednej z ôsmich liniek, až kým nenadobudnú podobu počítača aj s nainštalovaným a odskúšaným softvérom.

V skutočnosti však montovanie nie je typická sériová výroba: počítač zo základných súčiastok poskladá jediný človek.

Ešte pred piatimi rokmi to bolo inak, jeden počítač montovalo päť rôznych ľudí a každý bol na svoj úkon špecializovaný. „Zistili sme však, že ak všetko robí jediný človek, zamestnancov práca viac napĺňa, robia aj menej chýb – a navyše nemusia čakať jeden na druhého,“ hovorí riaditeľ výroby v Limericku Martin Noonan. Naprogramovanie robota na montovanie počítačov by podľa neho bolo navyše také zdĺhavé, že „komponenty by sa dávno zmenili, kým by bolo programovanie hotové“.

Tri mesiace školenia

Poskladanie jedného stolového počítača trvá dve až štyri minúty, podľa toho, koľko rôznych súčiastok obsahuje. Montérom počítačov ide práca od ruky: bleskovo siahajú po nástrojoch visiacich nad ich pracovným stolom, pridávajú do notebookov tu DVD napaľovačku, tam pevný disk, a na záver otestujú, či celý prístroj správne funguje a je v ňom presne to, čo si zákazník objednal. Ak sa vyskytne problém, pracovník rozsvieti nad svojím stolom farebný maják, čím zastaví prísun ďalších súčiastok a privolá pomoc: oranžová pre chýbajúcu súčiastku, červená pre technický problém a podobne. Ak urobil pri montáži sám chybu, technik sa ju priamo pred jeho očami pokúsi nájsť a vysvetliť mu, kde nastal problém.

Výrobné linky pre stolové počítače a notebooky sú identické a vyrábajú práve to, po čom je väčší dopyt. Oddelené sú len výrobné linky pre servery, ktoré sa montujú oveľa dlhšie. Kým zaškolenie pracovníka na montovanie stolových počítačov trvá štyri až päť týždňov, pre servery sú to až dva či tri mesiace.

Pri montážnej linke znie väčšinou poľština a vidieť tu najmä dvadsiatnikov a tridsiatnikov, žien je takmer rovnako ako mužov. V časti na výrobu serverov vidíme už samých mužov, no sprievodca nás ubezpečuje, že to musí byť náhoda.

Montéri sú elita

Väčšina robotníkov však počítače priamo nemontuje, ale robia množstvo pomocných činností: pripravujú zostavy správnych súčiastok, balia počítače do škatúľ, pridávajú k nim klávesnice či myši alebo ich zapájajú na testovanie. Takáto práca je horšie platená (zaškolenie trvá len jeden deň) a ľudí pri nej často drží len predstava, že raz dostanú možnosť postúpiť na miesto montéra.

„Robím tu za osem eur na hodinu a môj kamarát obsluhujúci vo fastfoode má deväť,“ sťažuje sa jeden zo Slovákov, nazvime ho Andrej, ktorý v Dell v Limericku balí počítače do škatúľ. Z tohto zárobku si nedokáže nič ušetriť a stále nevrátil ani rodičom peniaze požičané na cestu do Írska. Už niekoľko mesiacov však má aj skúšky na montovanie počítačov a čaká, kedy sa na lukratívnejšie miesto dostane.

Priamo na montáži už pracuje 26-ročný Milan Knižka z obce Vernár, ktorý sa na dobré miesto dostal priamo z prijímacieho pohovoru. Vďačí za to lepšej znalosti počítačov – na Slovensku robil programátora webových stránok.

„Priamo montáž počítačov je zaujímavá tým, že skladáte hotový produkt do finálnej podoby. Vždy robíte iný systém, preto je to najlepšia robota,” hovorí Milan.

„Samozrejme, teraz, po pia­tich mesiacoch, je to už aj pre mňa riadne monotónna práca a je jedno, aký systém dostanem.”

Sto šedivých vlasov

Podľa Andreja je práca v Delli veľká neistota – kontrakty sa predlžujú vždy len na tri mesiace. „Či máte na druhý deň ešte prísť do práce, dozviete sa nie v posledný deň, ale dokonca v poslednú hodinu predchádzajúceho štvrťroka. Každé tri mesiace tak mám na hlave o sto šedi­vých vlasov viac,“ vraví Andrej.

Systém je podľa neho takto nastavený pre nízku pracovnú morálku domácich Írov - ak by sa o výpovedi dozvedeli skôr, už by sa do práce ani do konca dohodnutej zmluvy neobťažovali.

Milan naproti tomu v predlžovaní na poslednú chvíľu nevidí problém „za predpokladu, že vám kontrakt naozaj predĺžia“.

Pri výrobe počítačov si podľa neho treba len zvyknúť, že záujem zákazníkov je sezónny a fabrika má napríklad na jar oveľa menej práce ako na jeseň a potrebuje aj oveľa menej ľudí.

Prácu za pásom v Delli by za robotu vo fastfoode nemenil. „Ja to vidím takto: moja angličtina nie je taká dobrá, aby som mohol pracovať vo firme a produkovať nejaký výkon za rozumné peniaze, napríklad 15 eur za hodinu. Ak zohľadním, že robím 10 hodín denne a len štyri dni v týždni, tak zarobím neskutočne viac ako na Slovensku. Prečo by som teda mal byť nespokojný?“