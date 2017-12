Operátori bojujú proti snahe Bruselu znížiť ceny za roaming

Rovnako ako pred časom eurokomisia, aj mobilní operátori spustili stránky s porovnaním cien volaní v zahraničí.

23. jan 2007 o 0:00 (čtk)

BRUSEL. Mobilní operátori v Európe spustili internetové stránky, ktoré majú byť odpoveďou na snahu Bruselu znížiť ceny volaní v zahraničí, tzv. roamingu. Na internetovej adrese www.roaming.gsmeurope.org si môžu zákazníci porovnať, koľko stojí roaming u jednotlivých operátorov.

Stránky sú v ôsmich jazykoch vrátane češtiny. Slovenčina však chýba. Podobnú internetovú stránku prevádzkuje aj Európska komisia.

Bitka medzi eurokomisiou a mobilnými operátormi sa rozhorela už pred časom, keď Brusel oznámil, že sa bude usilovať o zníženie údajne premršte­ných poplatkov.

Najprv začal Brusel výšku poplatkov za roaming mapovať a zverejňovať, a nakonec navrhol aj legislatívne zmeny, ktoré by mali prispieť k tomu, aby zákazníci telefonovali po celej únii za ceny, ktoré platia pri hovoroch doma.

Väčšina európskych štátov sa však usiluje o to, aby boli regulované len veľkoobchodné ceny, namiesto maloobchodných, ako to pôvodne navrhovala eurokomisia.

Zástupcovia členských krajín pripúšťajú, že rozdiel medzi nákladmi na roaming jednotli­vých operátorov a konečnými cenami pre zákazníka je príliš vysoký a ceny sú často premrštené. Zároveň však panujú obavy, že nútené zníženie maloobchodných cien by znamenalo zdraženie iných služieb.

Veľké nádeje vkladajú členské štáty do nemeckého návrhu. Nemci navrhujú, že by mobilní operátori mali ponúkať špeciálnu tarifu, ktorá by odrážala ceny nastavené Bruselom, ale mala by zostať zachovaná slobodná možnosť voľby. Klient by si tak mohol vybrať, či dá prednosť jednotlivým ponukám operátorov, alebo sa rozhodne pre regulovanú tarifu.