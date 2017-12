Microsoft ponúkne Európanom prehrávač Zune možno ešte tento rok

Microsoft by mohol svoj nový prehrávač Zune ešte v tomto roku uviesť na európsky trh. Agentúre Reuters to povedal marketingový riaditeľ firmy Jason Reindorp. Začiatok predaja v USA podľa neho vypadá sľubne.

26. jan 2007 o 0:00 (čtk)

Microsoft si je podľa Reindorpa vedomý, že sa pohybuje vo vysoko konkurenčnom prostredí. Na trhu digitálnych prehrávačov má výsadné postavenie spoločnosť Apple so svojim iPodom a Microsoft priznáva, že prelomiť jeho nadvládu nebude jednoduché.

"Schopnejšieho konkurenta už sme nemohli dostať. Z prvých krokov, ktoré sme urobili, ale máme dobrý pocit," povedal Reindorp na výročnú konferenciu MidemNet, ktorá sa od 21. do 25. januára koná vo francúzskom letovisku Cannes.

Microsoft zatiaľ nie je schopený povedať, kedy bude pripravený začať službu Zune ponúkať i v Európe. "Toto odvetvie väčšinou funguje v cykle od Vianoc k Vianociam. Dá sa teda čakať, že niekedy v tej dobu sa na trhu objavia ďalšie výrobky," povedal Reindorp. Microsoft vraj chystaný predaj v Európe včas podporí reklamou.

Microsoft v tejto súvislosti chystá rozsiahly výskum, ktorý by mal dať odpoveď na otázku, ako je možné prehrávač Zune upraviť, aby čo najviac vyhovoval európskemu spotrebiteľovi. V kategórii prístrojov s kapacitou 30 gigabytov má Zune podľa posledných prieskumov v USA podiel na trhu 10,2 percenta.

Microsoft by chcel do konca júna predať viac ako milión prístrojov. "Nechceme len tak doháňať Apple. Sme veľmi realistickí, v podstate máme trojročný plán, ako sa postupne dostať do podvedomia ľudí," povedal Reindorp.

Konferencia MidemNet sa koná každý rok v januári. Je určená zástupcom najväčších hudobných spoločností, ktorí tam uzatvárajú zmluvy na budúci rok a hovorí o vyhliadkach odvetvia. Tento rok by malo akciu navštíviť viac ako 10.000 ľudí zo 100 krajín sveta, a to nielen zástupcov nahrávacích firiem, ale i výrobcov mobilných telefónov.