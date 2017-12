E-mail "Castro je mŕtvy" obsahuje vírus

Po internete koluje ďalší vírus, ktorý sa síce tvárí ako bežná správa, v skutočnosti ale napadá tisíce počítačov. Podľa asociácie španielskych používateľov internetu tentokrát nebezpečný vírus oznamuje údajnú smrť kubánskeho vodcu tvrdením "Fidel Castro j

23. jan 2007 o 11:40 (čtk)

e mŕtvy".

Spoločnosť zdôrazňuje, že tento odkaz obsahuje trojského koňa. Nebezpečenstvo podľa asociácie spočíva v tom, že v poslednej dobe sa skutočné správy o závažnosti zdravotného stavu kubánskeho vodcu objavujú.

Popri informáciách o Castrovi sa vírus zameriava tiež na ďalšie osobnosti svetovej politiky. Spamový e-mail so správami ako "Saddam Hussein je živý a zdravý" (Saddam Hussein safe and sound) alebo "Hugo Chavez je mŕtvy" (Hugo Chavez dead) , "Ruský prezident Putin je mŕtvy"(President of Russia Putin dead) a "Americká ministerka zahraničných vecí Condoleeza Rice kopla nemeckú kancelárku Angelu Merkel" (US Secretary of State Condoleezza Rice has kicked German Chancellor Angela Merkel) tiež napáda počítače.

Ďalšími infikovanými klamlivými frázami sú tiež "Ruská raketa zasiahla čínsky satelit", "Čínska raketa zasiahla americké lietadlo", "Tretia svetová vojna čoskoro začne" alebo "Prvý akt jadrového terorizmu".