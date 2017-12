Internet aktívne využíva 37 % populácie staršej ako 15 rokov

Na Slovensku aktívne využíva internet viac ako tretina populácie staršej ako 15 rokov. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktorý v októbri a novembri minulého roka uskutočnila spoločnosť TNS Sk na vzorke 1 081 respondentov.

22. jan 2007 o 0:00 (sita)

Z 37 percent respondentov, ktorí využívajú aktívne internet, ho až 58 % využíva v domácnostiach. Na všetkých ostatných miestach, vrátane pracoviska, ho využíva menej ako polovica internetových užívateľov. Prístup na internet v domácnostiach majú najmä ľudia s vysokoškolským vzdelaním, podnikatelia, duševne pracujúci ľudia, žiaci a študenti, respondenti vo veku 15 až 29 rokov a vo väčšej miere obyvatelia bratislavského kraja.

Z výsledkov výskumu ďalej vyplýva, že väčšina internetovej populácie (92 %) využíva internet aspoň raz týždenne. "Najviac užívateľov sa počas pracovných dní pripája na internet v čase od šiestej do deviatej hodiny večer (44,1 %) a v čase od deviatej do dvanástej hodiny doobeda (44,4 %)," uvádza TNS SK v prieskume.

V doobedňajších hodinách medzi deviatou a dvanástou hodinou internet využívajú častejšie ženy, duševne pracujúci zamestnanci a podnikatelia, osoby so stredoškolským vzdelaním s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním, a ľudia vo veku od 39 do 59 rokov. Naopak, medzi šiestou a deviatou hodinou večer využívajú internet viac muži, vo väčšej miere žiaci a študenti, zamestnanci manuálne pracujúci, respondenti so základným vzdelaním a ľudia vo veku do 29 rokov.

Spoločnosť TNS SK pôsobí v oblasti poskytovania marketingových informácií. Svoje služby poskytuje od roku 1995. V súčasnosti má 38 kvalifikovaných zamestnancov a zhruba 900 vyškolených anketárov pre osobné dopytovanie. Celosvetová sieť spoločnosti pokrýva 70 krajín.